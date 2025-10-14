Petro niega haber invitado a los senadores de la Comisión Séptima para hablar de reforma a la salud, pese a mensaje de Presidencia

A los senadores de la Comisión Séptima del Senado les llegó un mensaje de Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) en el que los invita a la Casa de Nariño a “un espacio de diálogo con el presidente Gustavo Petro sobre el trámite del proyecto de la ley de reforma a la salud”, dice el mensaje. La cita está prevista para las 3:00 p.m., pero varios congresistas ya dijeron que no asistirán, por lo que el panorama para el Ejecutivo, de entrada, no es el mejor.

El Partido Conservador anunció que no irá. “Seguiremos en el seno de la Comisión, como es nuestro deber, dando el debate con argumentos sobre la inconveniencia del proyecto de Reforma a la Salud Presentado por el Gobierno Nacional, defendiendo nuestra postura de pedir el archivo de esta iniciativa, ya que solo AGRAVA la situación actual del sistema de salud, implica un gasto desbordado del presupuesto y no cuenta con fuentes claras, precisas y duraderas de financiación”, publicó esa colectividad a través de redes sociales. En la misma línea, Honorio Miguel Henríquez y Josué Alirio Barrera Rodríguez del Centro Democrático, tampoco asistirán. Según conoció este diario, el senador liberal Miguel Ángel Pinto también se ausentará. El Gobierno está haciendo varios movimientos para evitar que se vuelva a hundir la reforma a la salud.

De hecho, Benedetti le reveló a EL COLOMBIANO en una entrevista reciente que una contempla una consulta popular para salvar la reforma. Hasta ese momento, admitió que aún no ha hablado del tema con el presidente. “Lo de la consulta popular está sobre la mesa desde hace pocas horas. Lo de la Constituyente sí hace varias semanas o meses. Lo que queda claro es que a este Congreso le quedó grande reformar la justicia o la salud. Solo hacen bloqueos, dicen que si no se les dan prebendas no hay forma de llegar a ningún acuerdo y la clase dirigente es la que manda sobre el Congreso”, le dijo el ministro a este diario. Sin embargo, el presidente Petro dice que no convocó ninguna reunión, a pesar de un mensaje que recibieron desde Presidencia los legisladores. “Yo no he citado ninguna reunión con los que sabemos que quisieron hundir la reforma pensional y ahora buscan que se sigan robando el dinero público los dueños de las EPS. ¡mamola! Sobre estos congresistas ya quien tiene que decidir es el pueblo colombiano”, dijo el mandatario.

Casi al mismo tiempo, la senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, dijo que esperaba que los congresistas asistieran a la Casa de Nariño a las 3:00 p.m.

