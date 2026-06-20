A pocas horas de la segunda vuelta, Gobierno firma cuatro decretos de la reforma laboral

A pocas horas de que los colombianos acudan a las urnas para elegir entre Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda en la segunda vuelta presidencial, el Ministerio del Trabajo expidió cuatro decretos con los que busca desarrollar y complementar la reforma laboral aprobada en el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El anuncio fue realizado por el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, quien explicó que las nuevas disposiciones están dirigidas a fortalecer las garantías laborales de trabajadores del sector cultural, periodistas, personal de salud y organizaciones sindicales.

Según el funcionario, las medidas buscan ampliar la protección de derechos y avanzar en la formalización laboral de estos sectores.

“Hoy vamos a firmar cuatro decretos que desarrollan la reforma y que la complementan”, afirmó el jefe de la cartera laboral.

El primero de los decretos reglamenta el artículo 42 de la reforma laboral y está dirigido a los trabajadores del sector cultural.

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Según explicó Sanguino, la medida busca garantizar la formalización laboral de artistas y trabajadores de la cultura en Colombia, un ámbito que tradicionalmente ha estado marcado por la informalidad y la falta de garantías laborales.

“Este es un hecho histórico para Colombia. Estamos reconociendo que el trabajo cultural es trabajo y que quienes han dedicado su vida a enriquecer el patrimonio cultural de la nación merecen las mismas garantías laborales, de seguridad social y de protección que cualquier trabajador del país”, afirmó el ministro del Trabajo.

El segundo decreto está enfocado en el sector periodístico en las regiones. La normativa establece mecanismos para promover la formalización laboral y garantizar el acceso a la seguridad social de periodistas, especialmente de quienes producen contenidos y trabajan en medios comunitarios y alternativos.

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La tercera medida está orientada al personal de salud. De acuerdo con el ministro Sanguino, el decreto busca regular el uso de los contratos sindicales, una modalidad que, según el Gobierno, ha contribuido a la precarización de las condiciones laborales de médicos, enfermeros y otros trabajadores del sector.