“Perlas” de Cepeda en entrevista: se lava las manos con la crisis de la salud, la seguridad y le da portazo a Benedetti y a Roy

El candidato presidencial Iván Cepeda dijo que no ha contemplado que el exsenador Roy Barreras y el ministro del Interior Armando Benedetti hagan parte de un eventual gobierno suyo. También habló de temas de salud, que EL COLOMBIANO contrastó con un experto, y de temas de seguridad, entre otras “perlas”.
La información la dio a conocer durante una entrevista de 6 AM W. Como parte del cambio de estrategia para la segunda vuelta presidencial, en la que Cepeda enfrenta a Abelardo de la Espriella, ha acudido a más entrevistas con medios de comunicación nacionales.