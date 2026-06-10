“Perlas” de Cepeda en entrevista: se lava las manos con la crisis de la salud, la seguridad y le da portazo a Benedetti y a Roy

El candidato presidencial Iván Cepeda dijo que no ha contemplado que el exsenador Roy Barreras y el ministro del Interior Armando Benedetti hagan parte de un eventual gobierno suyo. También habló de temas de salud, que EL COLOMBIANO contrastó con un experto, y de temas de seguridad, entre otras “perlas”. La información la dio a conocer durante una entrevista de 6 AM W. Como parte del cambio de estrategia para la segunda vuelta presidencial, en la que Cepeda enfrenta a Abelardo de la Espriella, ha acudido a más entrevistas con medios de comunicación nacionales.

El debate por los 50 billones de pesos del sistema de salud

En cuanto a si el sistema de salud está mejor o peor que cuando llegó el presidente Petro hace cuatro años, Cepeda no respondió. Lea también: Daniel Quintero, Isabel Zuleta y la lista ampliada de acusados por De la Espriella de compra de votos “El problema es que tenemos un sistema que tiene una historia, que ha tenido unos momentos y unas etapas. A mi modo de ver, creo que es una manera bastante generosa decir que ‘no era perfecto’”, dijo. “Un sistema en el cual se roban $50 billones de pesos que es uno de los casos más graves de corrupción no es que no sea perfecto, es que está mal diseñado. Y el problema de origen es que convertir la salud en una mercancía es abrir la puerta a numerosos fenómenos que van a terminar en lo que han terminado”, agregó. Para explicar de dónde viene esa cifra, EL COLOMBIANO consultó a Fabio Aristizábal, superintendente nacional de Salud durante los cuatro años del gobierno de Iván Duque. “Este gobierno tiene ese problema. Su activismo y mentalidad los llevan a decir brutalidades. Los $50 billones es la deuda acumulada del sector; es decir, las platas que se deben con todos los actores”, dijo el experto. “Ellos trataron de aplicar una reforma a escondidas, nunca lo socializaron con nadie porque necesitaban asfixiar el sistema, crear una crisis. Lo dijo la exministra Carolina Corcho. Mientras, destruyeron la reputación de las EPS”, agregó. Conozca: “Esto se hace es con dinero”: coordinador de la campaña de Cepeda que ofreció “transporte, agua, almuerzos” para elecciones

El “efecto dominó” y la desfinanciación de las EPS

El experto explicó lo que se hizo famoso como el “chu, chu, chu” o efecto dominó del que el propio presidente Petro habló en una entrevista. “Empezaron a desfinanciar el sistema: no entregando los presupuestos máximos, no ajustando la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Con eso crecen las deudas, las quejas, el sufrimiento. Una política infame”, relató. Dijo, sin embargo, que sí había problemas en el sistema, pero que empeoraron. “Hay razón en algo; yo liquidé muchas EPS, había fraudes, escándalos, pero el Estado tenía una deuda entre actores que no superaba los 20 billones, de los que 16 estaban a la vista, en reservas”. Aristizábal cuestionó que “ellos querían capturar los recursos de la salud y lo hicieron. Cuando Petro manejó Capital Salud en Bogotá la entregó con 400 mil millones de déficit. Se dieron cuenta que la plata de la salud es fija, permanente y la querían controlar. ¿Si Petro y Cepeda detestan las EPS, por qué no las liquidaron?” El experto también recordó que la Corte Constitucional dio la orden de ajustar la UPC, la plata que el Estado paga a cada EPS por paciente, y que el gobierno Petro nunca lo hizo. “Es muy fácil salir a decir que se roban $50 billones, pero ¿dónde están las denuncias penales y las pruebas? Hoy lo que el país tiene claro es que la Corte Constitucional dio la orden al ministro Jaramillo para ajustar la UPC y no lo hicieron. Entérese: Cepeda: el filósofo comunista que quiere seguir pasos de Petro Cepeda dijo en la entrevista que “no se requería ser un economista brillante para darse cuenta que el sistema, diseñado por la ley 100 de 1993 iba a terminar en lo que está terminando. Al respecto, Aristizábal respondió que “una de las experiencias de salud más exitosas del mundo era la colombiana, reconocida internacionalmente. El sistema más solidario del mundo es el colombiano. Hubo abusos, pero no es culpa de la ley 100; es un problema que ha existido entre los actores. ¿Cómo hizo Colombia para llegar a una cobertura del 99 % que en países de ingreso medio o bajo es casi imposible?” Incluso, Cepeda desvió la conversación hacia su rival, Abelardo de la Espriella. “Hagamos la discusión sobre las responsabilidades, comprometámonos incluso a hacer una comisión de la verdad sobre el sistema de salud, para ver quién hizo qué, para ver si aparece el señor De la Espriella involucrado con esas empresas”, dijo.

Política de seguridad: bombardeos y la implementación del Acuerdo de Paz

En términos de seguridad, con respecto a una pregunta de si bombardearía a un jefe de un grupo armado que sigue delinquiendo para debilitar a ese grupo, dijo, después de dar explicaciones, que esas decisiones se tomarían “en su momento”. “Lo primero es entender el origen de la política actual de paz. Efectivamente participé de manera activa en idearla, no en su ejecución, salvo en uno de sus aspectos, el diálogo con el Eln. Como lo vengo haciendo desde hace 15 años”, dijo. “La política ha tenido vacíos, desaciertos, errores, y habrá que hacer un balance de ella. Mi posición actual frente a ella es que hay que hacer una reducción fundamental a la implementación del acuerdo de paz de 2016, que es imprescindible porque es un compromiso de Estado”, agregó. Y habló de una ley de sometimiento para aquellos grupos que “no entran en la categoría de los grupos con los cuales se deba hacer un diálogo político”. Finalmente, dijo que “con relación a decisiones puntuales de la política de seguridad, en su momento se tomarán y se harán en los consejos nacionales de seguridad”.

La relación de Iván Cepeda con el presidente Gustavo Petro

Cepeda se refirió a si en un hipotético gobierno tomaría distancia o no de la figura del actual presidente Petro; eso lo llevó a hablar de Barreras y Benedetti. “Con el presidente nos conocemos hace décadas y hemos compartido responsabilidades, distintos planos. Y creo que nuestra amistad y relación se fundamenta en el respeto, no tengo dudas que así seguirá siendo en el futuro”, dijo Cepeda. “Algunos decían que estaba haciendo todo lo necesario, planificando su reelección, y eso se ha mostrado como una mentira. El 7 de agosto se producirá un relevo y espero ser su digno sucesor”, agregó. En ese momento, ante la pregunta de qué tan cerca estarían Armando Benedetti y Roy Barreras de su gobierno, dijo que “no hemos considerado esa posibilidad”.

Las movidas internas: ¿Quién toma las decisiones en la campaña?

Sin embargo, EL COLOMBIANO conoció por varias fuentes del Gobierno y del Pacto Histórico que por encima de la voluntad de Cepeda aterrizaron a la campaña Benedetti y Roy Barreras. Entonces, cabe preguntarse, ¿las decisiones las toma el candidato o el presidente? ¿Si es el presidente, tomaría entonces también las decisiones durante un Gobierno? “Benedetti está ayudando por los laditos, gestiona, llama gente, intenta buscar acuerdos, pero es muy difícil porque Iván nunca quiso que llegara. Él hasta hubiera sido jefe de debate de esa campaña, pero Cepeda nunca lo quiso recibir”, dice bajo reserva una fuente al tanto de esas movidas. Pero el político costeño no necesita renunciar para meterse en la campaña y, de hecho, no le convendría. “Él también está quieto porque los abogados le dijeron que por el tema de la lista Clinton es mejor no mover el avispero con los gringos”, agrega la fuente. Lea también: “Esto se hace es con dinero”: coordinador de la campaña de Cepeda que ofreció “transporte, agua, almuerzos” para elecciones

La reunión de Roy Barreras en el Palacio de Nariño

En el caso de Barreras, visitó a Petro en Palacio la semana pasada y le habló de lo que no están haciendo bien en el petrismo. Él mismo lo contó en una entrevista en El Reporte Coronell, utilizando una metáfora por el antecedente de la falta de apoyo y palabras duras del jefe de Estado contra él por haber participado en la consulta de marzo junto a Daniel Quintero, pero sin Cepeda. “Es como si el técnico de la Selección se le ocurre que James o Lucho Díaz no jueguen un partido y ellos se pueden molestar, pero sí los llaman al siguiente partido primero está la Selección y Colombia. Así que acudí a Palacio porque el presidente estaba muy preocupado por el futuro de las reformas sociales”, dijo Roy, quien siempre intenta caer parado y se compara con el 10 de la Selección. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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