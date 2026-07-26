Los 10 máximos goleadores del fútbol mundial que siguen en actividad

Algunos se resisten al retiro, otros están cerca de decir adiós a la alta competencia. Pero mientras permanecen en el campo de juego siguen demostrando ambición, calidad y una notable capacidad para marcar diferencia con goles en los clubes que representan.

Su longevidad, vigencia y efectividad los convierten en referentes del fútbol mundial. Son futbolistas que han desafiado el paso del tiempo y continúan ampliando cifras que parecen difíciles de igualar. El listado de los máximos goleadores en actividad lo lidera el portugués Cristiano Ronaldo.

El atacante luso suma 976 goles como profesional y continúa defendiendo los colores del Al Nassr de Arabia Saudita. A pesar de los constantes rumores sobre una posible salida del club, el cinco veces ganador del Balón de Oro sigue aumentando su impresionante registro y mantiene una ventaja considerable sobre sus perseguidores.

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En el segundo lugar aparece el argentino Lionel Messi con 919 anotaciones. El capitán del Inter Miami, de la Major League Soccer (MLS), llegó a los 39 años manteniendo su protagonismo y, además, firmó ocho goles durante el Mundial de Norteamérica, ratificando que sigue siendo determinante en los grandes escenarios.

El podio lo completa el polaco Robert Lewandowski, quien acumula 718 tantos. A sus 37 años inició una nueva etapa en el Chicago Fire de la MLS.

El cuarto puesto es para el uruguayo Luis Suárez con 609 anotaciones. El histórico atacante, de 39 años, comparte equipo con Messi en el Inter Miami. Suárez anotó el sábado en la victoria 0-1 ante Montreal.

La quinta casilla la ocupa el inglés Harry Kane con 527 dianas. Compañero del colombiano Luis Díaz en el Bayern Múnich, el delantero tuvo una destacada temporada 2025-2026, en la que acumuló 72 anotaciones entre su club y la selección inglesa. Además, fue uno de los máximos protagonistas del Mundial de 2026 al convertir seis goles.

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En la sexta posición figura el francés Karim Benzema, con 523 conquistas, ahora al servicio del Al-Hilal de la Liga Profesional Saudí. Detrás aparece Ali Ashfaq, de Maldivas, quien alcanza ya los 478 y, con 40 años, sigue defendiendo la camiseta del Club Eagles de su país.

El uruguayo Edinson Cavani es octavo con 465 anotaciones y actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar su etapa en Boca Juniors. El bosnio Edin Dzeko ocupa el noveno lugar con 461. A sus 40 años disputó el Mundial de Norteamérica y también está a la espera de definir su próximo destino.

El top-10 lo cierra el brasileño Neymar con 459 goles, con los dos que convirtió el pasado sábado en el empate 2-2 de su club Santos ante Chapecoense en el Brasileirao. El máximo anotador histórico de la selección de Brasil, con 80, disputó igualmente el Mundial de 2026 y continúa vinculado al Santos, donde comenzó una carrera que lo convirtió en una de las grandes figuras del fútbol mundial.

Por Colombia, el máximo goleador es Dayro Moreno, del Once Caldas, con 384 anotaciones.

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