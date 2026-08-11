El desesperado rescate de abuela de 92 años y otras historias tras las primeras 24 horas del terremoto del siglo

Bertulia Escobar terminó anoche en un hospital. Las heridas que tenía en su cuerpo no se las causó nada que hubiera caído sobre ella durante el terremoto, sino el amor con el que uno de sus nietos intentó ponerla a salvo. Cuando la tierra agitó con fuerza las casas en gran parte del país, el nieto levantó como pudo a la abuela y, en medio del desespero por protegerla, terminó lastimando su delicada piel. Así fue como acabó en el hospital. Su historia es apenas una entre cientos. El país apenas despabila después de las primeras 24 horas del terremoto que deja más de 100 muertos en ciudades como Cali, Pereira y Manizales, y en el departamento de Chocó. El estrujón agarró a los colombianos apenas levantándose, alistándose para ir al trabajo o despachando a los niños para el colegio. Duró una eternidad, aunque apenas hayan sido menos de dos minutos. Una eternidad. La mayoría alcanzó a salir corriendo de sus casas y ponerse a salvo. Otros no lo lograron. Lea aquí: “Equipos de emergencia están activos”: alcalde Alejandro Eder pide calma tras nuevo sismo en Chocó con repercusión en Cali Este es el terremoto más letal del último siglo en el país. Y las cifras siguen creciendo a medida que los rescatistas levantan un muro, remueven los escombros o un familiar confirma la desaparición de algún ser querido.

Panorama en Cali

La capital del Valle del Cauca amaneció este martes haciendo el balance de una de las jornadas más difíciles de los últimos años. Desde el Puesto de Mando Unificado, liderado por el alcalde Alejandro Eder, se confirmó que el terremoto deja, hasta el momento, 95 personas fallecidas y 949 heridas. La emergencia también dejó 45 estructuras con colapso total o parcial y 239 reportes de personas que quedaron atrapadas. De ellas, 86 ya fueron rescatadas. Además, de manera preliminar, las autoridades reportaron daños en la infraestructura de 93 edificios y viviendas. En el Valle, la tragedia también alcanzó con fuerza a varios municipios. Roldanillo, El Cairo, Versalles, Zarzal y Bugalagrande, entre otros, enfrentan una situación crítica. Sus habitantes han comenzado a mostrar en redes sociales la magnitud de la catástrofe, mientras la atención nacional se concentra en las ciudades más grandes. Entérese: Sube a 181 la cifra de muertos por el terremoto en Colombia: hay más de 1.300 heridos y 54 réplicas Una de las zonas más críticas es El Cairo, donde cerca del 80 % de las viviendas colapsaron, una de las afectaciones más graves reportadas hasta ahora tras el fuerte movimiento telúrico. Francisco Javier Tenorio, secretario de Gestión del Riesgo del Valle, confirmó además que Buenaventura presenta daños importantes en varias zonas, mientras los organismos de socorro avanzan en la evaluación de las estructuras y la atención de las familias damnificadas. ”A las 8:05 a.m. dejó de funcionar” Bugalagrande es un municipio pequeño del norte del Valle del Cauca, de esos en los que la vida transcurre alrededor de la plaza principal. Pero este martes amaneció irreconocible. Sus principales vías permanecían cerradas y en el corazón del pueblo, la iglesia que se levanta junto al parque principal, al lado del único banco, las panaderías y las heladerías, quedó en riesgo de colapso. No soportó el fuerte agite de la tierra. El reloj de la iglesia también quedó detenido. Minutos después de la emergencia dejó de marcar la hora y se convirtió en una de las imágenes más significativas del susto del siglo.