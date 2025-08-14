Petro dice que el Gobierno “no ha solicitado algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”, a pesar de residencia en Nicaragua

Este jueves se conoció que la embajada de Colombia en Nicaragua tramitó la residencia al exfuncionario del gobierno Petro, Carlos Ramón González, el mismo día de su imputación por el escándalo en la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según una serie de documentos revelados por Noticias RCN, el pasado 21 de mayo, justo el mismo día en que González fue imputado por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, lavado de activos y peculado por apropiación en favor de terceros, la Embajada de Colombia en Nicaragua adelantaba trámites para asegurar su residencia en ese país. En contexto: Polémica en caso UNGRD: Embajada de Colombia en Nicaragua tramitó residencia a Carlos Ramón González el mismo día de su imputación Horas después de la revelación, el presidente Gustavo Petro se pronunció brevemente en su cuenta de X: “El gobierno colombiano no ha solicitado a ningún país algún tipo de privilegio para Carlos Ramón González”.

Lo hizo citando un mensaje de la excanciller Laura Sarabia también dando explicaciones: “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”. De hecho, EL COLOMBIANO consultó a Sarabia, quien negó conocer los documentos. “A mí no me informaron, ni de la Embajada ni de ningún lado”, reclamó la exministra, quien sostuvo que el embajador encargado para el momento de los hechos era Oscar Muñoz Giraldo, “coordinador de la UTL del exembajador León Fredy Muñoz”. En otras noticias: Confirmado: Laura Sarabia vuelve al Gobierno Petro y será embajadora Los documentos evidencian que, además de que las gestiones databan de meses atrás, el propio Gobierno tenía conocimiento que González se mantenía en Nicaragua desde noviembre de 2024. “La Embajada de Colombia saluda muy atentamente al Honorable Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua, con ocasión de solicitar la renovación de residencia. Conforme a lo dialogado en pasadas reuniones en relación al estatus de residente del señor Carlos Ramón González, el cual se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre de 2024 y que desde esa fecha no ha salido del país”, señala una de las misivas.