“Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”: periodista víctima de los comentarios de De la Espriella

“¿Qué ves aquí? Amor, acércala... ¿qué más ves?”. Estas fueron las palabras que dijo el candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, en medio de una entrevista hace unos días. Entretanto, la única periodista mujer en la mesa, incómoda, intentaba responder a la insistencia del abogado. La polémica creció rápidamente en redes y ella respondió: “no fue un simple comentario desafortunado. Fue un irrespeto total hacia mí y hacia mi trabajo. Me sentí vulnerada, acosada y asqueada”.
Y es que, común a las campañas presidenciales previas a la primera vuelta, los candidatos en carrera para llegar a la Casa de Nariño intentan darse la mayor exposición mediática que se pueda. Sin embargo, en este caso, para De la Espriella pudo haber sido una estrategia que terminó convirtiéndose en una “con doble filo”.
Sobre todo, porque este no fue el único episodio en el que el “Tigre” ha sido cuestionado por comentarios que han sido catalogados como “machistas” o “paternalistas”.