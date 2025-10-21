Reunión entre Petro y McNamara marca “el primer acercamiento para subsanar” crisis diplomática con Estados Unidos

Tras días de tensión entre Bogotá y Washington, el presidente Gustavo Petro se reunió el lunes 20 de octubre con el encargado de negocios de Estados Unidos, John McNamara, y con el embajador Daniel García-Peña. Según la Cancillería, el encuentro fue el primer paso para recomponer las relaciones bilaterales afectadas por recientes declaraciones del presidente Donald Trump.
Según el comunicado oficial, ambos gobiernos coincidieron en que este fue un primer acercamiento constructivo y que se programarán nuevos encuentros con el propósito de alcanzar una solución pronta.
Contexto: Trump señaló a Petro de ser un líder narco y ordenó frenar ayuda
La reunión se llevó a cabo en la Casa de Nariño y tuvo un carácter “franco y constructivo”, en las que el mandatario colombiano ratificó su compromiso de fortalecer los programas de sustitución de cultivos ilícitos, uno de los puntos centrales en la relación con Estados Unidos. Petro insistió en que la cooperación internacional debe basarse en cifras verificables sobre la producción y erradicación de coca, aludiendo a inconsistencias detectadas en informes contratados por Naciones Unidas.
Sobre la medición de los cultivos ilícitos en el país, según el presidente, los datos que se divulgaron sobre crecimiento de la producción de cocaína no reflejan la realidad, pues sumaron la totalidad de la hoja de coca producida sin distinguir niveles de productividad por hectárea. El Gobierno sostiene que ese error derivó en la percepción de un aumento que no se corresponde con las cifras oficiales.
El Ministerio de Relaciones Exteriores señaló que, pese a las tensiones, las delegaciones reafirmaron el interés mutuo de mantener canales diplomáticos abiertos. Se acordó continuar los encuentros técnicos y políticos en las próximas semanas, con énfasis en la cooperación antidrogas y el intercambio de información.