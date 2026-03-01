Campaña del petrismo: entre los ‘tarimazos’ millonarios y denuncias por gastos y contratos

La tarima, las carpas, los baños portátiles, el sonido, las pantallas, la logística, los cierres viales y las vallas eran las mismas. Lo único que cambió entre el polémico evento del MinSalud de los equipos básicos el pasado jueves 26 de febrero y el cierre de campaña del Pacto Histórico al día siguiente, fueron las banderas en cada esquina de la Plaza de Bolívar y la publicidad política del candidato Iván Cepeda posando con el presidente Gustavo Petro o los candidatos de las listas al Senado y la Cámara de Representantes.
En las últimas horas, después de ambos eventos, se han ido conociendo algunas “perlas” sobre la realización de los mismos. Ya no solo que, entrados en gastos, utilizaron la misma tarima y logística, sino que en ambas citas hubo derroche de recursos –típico de cierres de campaña de los políticos tradicionales que antes criticaban– y hasta opacidad o justificaciones que vuelven a poner los reflectores sobre la forma en la que el petrismo ha administrado la plata para elecciones.
EL COLOMBIANO estuvo en el evento del viernes y habló con fuentes de esa fuerza política para indagar sobre la estrategia a pocos días de las elecciones del 8 de marzo, que incluye ‘tarimazos’ millonarios y denuncias de malos manejos de recursos.