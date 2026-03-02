Estos son los 20 candidatos con líos judiciales que quieren una curul en el Congreso

A menos de una semana de que el país elija el Congreso para el periodo 2026-2030, salen a flote los antecedentes judiciales de varios aspirantes que buscan una curul. Un informe revela que al menos 20 candidatos llegan a la contienda con investigaciones abiertas, procesos penales o graves cuestionamientos.
Entre los casos identificados aparecen aspirantes salpicados por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), otros señalados por presunta corrupción en contratación pública y algunos vinculados a investigaciones por distintos delitos que van desde irregularidades administrativas hasta conductas de mayor gravedad.
Lea aquí: Campaña del petrismo: entre los ‘tarimazos’ millonarios y denuncias por gastos y contratos
Aunque en varios expedientes no existen condenas y rige la presunción de inocencia, el solo hecho de que estén bajo la lupa judicial plantea preguntas sobre la idoneidad y la ética de quienes buscan legislar.
Una investigación del portal Observadores Colombia, dio a conocer el listado de 14 aspirantes al Senado y 6 a la Cámara de Representantes, representando a 9 partidos políticos y con presencia en 11 departamentos del país.
Entre los señalados se encuentran 14 hombres y 6 mujeres que arrastran procesos por diversos delitos.
Entérese: EXCLUSIVO | Los chats que destaparon la red criminal del Clan del Golfo en Europa