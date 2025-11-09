Ricardo González le contó a un amigo de la pelea en la que fue asesinado Jaime Esteban Moreno: esta es su versión

Mientras Juan Carlos Suárez Ortiz fue enviado a prisión como sospechoso del crimen del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, Ricardo González, el otro hombre señalado de darle el golpe mortal al joven, sigue prófugo.
Lea aquí: Revelan nuevos detalles sobre el crimen del estudiante de Los Andes: pelea habría comenzado por señalamiento dentro de discoteca
Su identidad apenas pudo confirmarse el martes 4 de noviembre, cinco días después de la golpiza mortal que, junto a otras tres personas, le propinó a Moreno en la madrugada del 31 de octubre tras salir de una fiesta de Halloween en Before Club.
De él solo se sabe que es oriundo de Cartagena, tiene 23 años y trabajaba en un local de perros calientes en el sector de San Victorino, en la capital.