José Alejandro Hofmann: el juez que aprendió a caminar a los 14 años y hoy asume procesos como el de Miguel Uribe y Jaime Esteban Moreno

De niño le advirtieron que no viviría más de dos décadas, que jamás caminaría, que ni siquiera lograría hablar con claridad. A los 35 años, José Alejandro Hofmann es juez de la República, encargado de procesos tan sensibles como la audiencia de alias El Costeño, implicado en el atentado contra el exsenador Miguel Uribe, y ahora del caso por el crimen del estudiante de los Andes Jaime Esteban Moreno. Su vida —marcada por la exclusión, la rebeldía frente a los pronósticos médicos y una convicción férrea sobre la independencia judicial— es un expediente humano tan extraordinario como los casos que llegan a su despacho.
Hofmann nació en un parto complicado, con el cordón umbilical enredado. La secuela fue devastadora: parálisis total del cuerpo y el anuncio de que difícilmente superaría los veinte años. Lo que siguió fue una infancia que él mismo recuerda como “gris”: días nublados, soledad, rechazo y una colección temprana de imposibles. Aprender a mover una mano, sostener un lápiz o pronunciar una frase se volvieron gestas titánicas en un mundo que no estaba hecho para él. “Nací paralizado de todo el cuerpo”, le dijo en entrevista a José Manuel Acevedo.