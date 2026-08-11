Rodrigo Lara será director encargado de la UNP, ¿y Didier Blanco?

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, asumirá como director encargado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), sin desvincularse de sus funciones ya asumidas en esa cartera. Esto, tras el terremoto de 7,4 que sacudió al país este lunes.

La UNP se encarga de articular, coordinar y ejecutar la prestación del servicio de protección para aquellos que enfrentan riesgos contra su vida e integridad, como congresistas o funcionarios del Gobierno.

Esto, mientras se adelantan los trámites para posesionar al director en propiedad: el abogado y activista cercano al presidente De la Espriella, Didier Blanco.

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