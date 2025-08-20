x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Saade reacciona contra el Gobierno tras suspensión de la Procuraduría y culpa a Benedetti: “me harán presidente”

Alfredo Saade responsabilizó al ministro del Interior, Armando Benedetti, de influir en la decisión de la Procuraduría que lo suspendió por tres meses, lo que llevó a un cruce de mensajes en X.

  • A la izquierda, Alfredo Saade; a la derecha Armando Benedetti. FOTOS: COLPRENSA
    A la izquierda, Alfredo Saade; a la derecha Armando Benedetti. FOTOS: COLPRENSA
El Colombiano
El Colombiano
hace 8 horas
bookmark

Tras conocerse la suspensión por tres meses que le impuso la Procuraduría, Alfredo Saade publicó un extenso mensaje en X en el que vinculó su salida a presuntos intereses detrás del contrato de pasaportes. Según su versión, fue apartado del cargo por haber intervenido en ese negocio, que calificó de “mafias”, y que aseguró haber frenado por orden del presidente Gustavo Petro.

Contexto: Por licitación en pasaportes, Procuraduría suspende a Alfredo Saade por tres meses

“Me acabo de enterar que la procuraduría me suspendió por 3 meses; me pregunto: ¿A quién tan poderoso le quité el negocio de los pasaportes para que el procurador actuara así? (...) El país debe saber que no salgo por corrupto; por el contrario, salgo por beneficiar a la Nación quitándole el contrato de los pasaportes a las mafias tal cual como me lo ordenó el presidente Gustavo Petro”.

Saade también insinuó la intervención de personas cercanas al Gobierno en el proceso. Se preguntó si el esposo de Laura Sarabia, que trabaja en la Procuraduría, había tenido injerencia y aseguró que la decisión obedecía a presiones externas. “El procurador me saca del lado del Presidente Gustavo Petro por orden de Benedetti y sus secuaces”, escribió, agregando que llevará el caso a instancias judiciales y que se violó su derecho al debido proceso.

“¿Me hicieron presidente como a Petro en su época? La historia lo dirá”, afirmó, para luego cerrar con: “Levántate Colombia”.

“Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”: La reacción de Benedetti sobre las acusaciones de Saade

Tras las acusaciones, el ministro del Interior, Armando Benedetti, respondió directamente en la misma red social. Con un mensaje corto y directo, aseguró: “Nada tengo que ver con tu salida o la sanción de la Procuraduría. Nunca quise que te fueras. Entiendo tu reacción, pero no mires para acá”.

Con esto, el funcionario insistió en que no tiene responsabilidad en la decisión disciplinaria y que no promovió su salida del cargo. Su intervención, sin embargo, no logró detener el intercambio, ya que Saade volvió a arremeter en una publicación posterior.

En una segunda declaración, Alfredo Saade profundizó en su señalamiento hacia el ministro del Interior. Escribió: “Tú sabes bien como la cocinaste en cada visita que hacía el procurador a Casa de Nariño. Tú sabes bien que fui incómodo para Laura, para ti, para los que tienen secuestrado al presidente Gustavo Petro y para los que les quité el negoción de los pasaportes”.

Además de las acusaciones políticas, Saade aseguró que, pese a las sanciones y críticas, continuará en la vida pública y buscará llegar a la Presidencia. “Dios conmigo y seré candidato a la presidencia, recorreré el país y le pediré al poder popular que me ayude a liberar a Petro de las garras perversas que lo mantienen preso y no le han permitido desarrollar su programa de gobierno”, afirmó.

Saade reiteró su respaldo al presidente Petro, pero insistió en que existe un “secuestro profundo” que limita al mandatario. Finalizó con un mensaje en mayúsculas: “Con Petro hasta el final, pero hay que liberarlo del secuestro profundo en que lo tienen”.

¿Habían o no diferencias?

Las acusaciones contrastan con lo dicho por ambos funcionarios semanas atrás. El 8 de agosto, Armando Benedetti negó en una entrevista con La W que existieran diferencias con Saade. “Dicen que hemos peleado y que nos la llevamos mal, pero no es verdad. Me la llevo muy bien con él, no hemos tenido, hasta ahora, el primer impasse”, aseguró en ese momento.

Benedetti explicó que las versiones sobre choques con Saade giraban alrededor de temas de seguridad en la Casa de Nariño, pero que no había enfrentamientos personales ni institucionales. “Cuando yo estuve de jefe de Despacho quité varios filtros de seguridad (...) y cuando él volvió, volvieron a implementar unas medidas”, relató, descartando un conflicto.

Le puede interesar: “La actividad política tiene un riesgo, como manejar en bicicleta tiene riesgo de caerse”: Alfredo Saade sobre asesinato de Miguel Uribe

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida