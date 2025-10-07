Con una ovación para Rodrigo Saldarriaga, se abrió el telón del Festival Colombiano de Teatro

El telón se alzó y, antes de cualquier palabra sobre el escenario, el aplauso fue para él. Para Rodrigo Saldarriaga, maestro, actor, director y creador del Pequeño Teatro de Medellín, cuya memoria fue el eje emocional de la noche inaugural del Festival Colombiano de Teatro 2025 el pasado lunes.
En la sala que lleva su nombre desde hace una década no cabía un alma más: actores, gestores, alumnos, amigos y espectadores se reunieron para celebrar el inicio de la edición número 24 del festival y los 50 años de una compañía que hoy es sinónimo de resistencia, formación y arte público.
La directora del festival, Yacqueline Salazar, fue clara al abrir la ceremonia. “Esta ciudad tiene que celebrar más a este grupo emblemático del teatro colombiano”, dijo al entregar una placa conmemorativa a la familia del Pequeño.