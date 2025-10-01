Salida masiva de especialistas en el hospital San Rafael de Bogotá: ¿qué pasó?

La situación del Hospital Universitario Clínica San Rafael está cada vez peor. EL COLOMBIANO conoció que este miércoles se presentó una salida masiva de especialistas de ese centro médico, entre los que hay internistas, ortopedistas, pediatras y cirujanos plásticos, entre otros. Le puede interesar: Así va “crisis explícita” del sistema de salud: 1.501 pacientes han muerto en 2025. Fuentes le dijeron a este diario que se trataría de un despido masivo. Este hecho pone de presente una situación que se venía presentando desde septiembre de 2024 a raíz de una crisis financiera que, entre otras cosas, los tuvo sin materiales para atender sus pacientes debido a falta de pagos a sus proveedores y con atrasos en los pagos a los profesionales de la salud. En los últimos meses han pululado las quejas por la mala atención en ese hospital. En julio pasado, Omar Hernández puso en conocimiento de la Superintendencia de Salud que a una menor de edad no le habían podido hacer una operación en la mandíbula tras estar ocho días internada allí.

En el mismo mes, Isabella Cabrera denuncia en redes sociales que estuvo 12 horas en urgencias de esa institución esperando a que le hicieran exámenes y le dieran medicamentos para atenderle una apendicitis que le fue diagnosticada. Asegura que estuvo nueve horas esperando atención.

Por otro lado, varios usuarios usaron las redes para hacer un llamado a la Supersalud para que visitara el hospital por la alta ocupación y hacinamiento de pacientes que se estaba presentando. Por otra parte, Jacky Mora señaló a finales de agosto pasado que en el San Rafael no estaban suministrando a los pacientes medicamentos para la atención y que algunos tenían que comprarlos de su bolsillo.

Estos casos y la noticia de la salida masiva de especialistas de ese hospital ponen de presente una alerta que hizo, en entrevista con EL COLOMBIANO en septiembre de 2024, el entonces presidente de Hospital Universitario Clínica San Rafael, Vladimir Villegas.

En ese conversación refirió que estaban atravesando por una crisis financiera que los tenía buscando sostenibilidad en fondos de capitales y que el panorama que estaban pasando es una falla crónica de todo el sistema de salud. Como causa de esa problemática señaló a la insuficiencia de la unidad de pago por capitación (UPC), lo cual no solo estaba afectando ese hospital sino a todo el sector porque “el recaudo que recibimos por los giros directos que nos pasa la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) y los pagos que nos pueden hacer las EPS, hoy (septiembre de 2024) no se recibe el 100 %, sino que estamos recibiendo en promedio el 86,1 %”.

Para ese entonces la situación llevó a que los entonces directores general y administrativo, Fred Armando Piza Tovar y Javier Cortes Muñoz, respectivamente, renunciaran a sus cargos. Esa institución, como varias del país, ha tenido problemas de pago con la Nueva EPS. Tanto así, que a mitad de año anunciaron a los afiliados a esa aseguradora que suspendían “de manera definitiva y escalonada los servicios de salud prestados”.