Salida masiva de especialistas en el hospital San Rafael de Bogotá: ¿qué pasó?

La situación del Hospital Universitario Clínica San Rafael está cada vez peor. EL COLOMBIANO conoció que este miércoles se presentó una salida masiva de especialistas de ese centro médico, entre los que hay internistas, ortopedistas, pediatras y cirujanos plásticos, entre otros.
Fuentes le dijeron a este diario que se trataría de un despido masivo. Este hecho pone de presente una situación que se venía presentando desde septiembre de 2024 a raíz de una crisis financiera que, entre otras cosas, los tuvo sin materiales para atender sus pacientes debido a falta de pagos a sus proveedores y con atrasos en los pagos a los profesionales de la salud.
En los últimos meses han pululado las quejas por la mala atención en ese hospital. En julio pasado, Omar Hernández puso en conocimiento de la Superintendencia de Salud que a una menor de edad no le habían podido hacer una operación en la mandíbula tras estar ocho días internada allí.