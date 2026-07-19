8 mentiras y logros inflados de Petro sobre el sistema de salud durante su gobierno

Este diario y quien escribe se “cansaron” de hacerle verificaciones a los discursos del presidente Gustavo Petro sobre la salud. En el medio de eso, cada cifra, opinión, detalle, comparación y decisión que tomó sobre el sistema de salud tenían algo en común: estaban atravesados por alguna mentira. Hasta en uno de los asuntos básicos sobre el tema, que es la cobertura universal que logró Colombia en 30 años, el presidente Petro cayó en infundios.
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Exponer la colección de noticias falsas, mentiras e imprecisiones del jefe de Estado daría para todo un especial, pero acá están ocho que muestran su supino desconocimiento del sector, que minaron la confianza entre actores del sistema y que reveló EL COLOMBIANO en los últimos cuatro años.
Todas más allá de dejar un manto de asombro sobre las capacidades intelectuales de Petro—muestran por qué, en parte, el sistema atraviesa una crisis humanitaria y financiera que ha dejado instituciones y servicios cerrados y miles de víctimas humanas. Según la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, entre 2025 y el primer semestre de 2026 han muerto 2.637 pacientes con ese tipo de dolencias por razones asociadas a demoras, interrupciones y fallas en el acceso evitables.