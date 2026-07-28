¿Abelardo de la Espriella se posesionará en Cali? Radican en Senado propuesta para votar el cambio de ciudad

Congresistas del Movimiento Salvación Nacional, el senador Enrique Gómez y la representante Carol Borda radicaron una proposición -en cada Cámara- para autorizar el traslado extraordinario del Congreso en pleno a Santiago de Cali, con el fin de que la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo De la Espriella se realice el próximo 7 de agosto en la capital del Valle del Cauca.
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La iniciativa busca que el Senado y la Cámara sesionen de manera excepcional en Cali únicamente para el acto de juramento del presidente y vicepresidente electos para el periodo 2026-2030.
La proposición sería discutida por la Cámara hoy, martes 28 de julio, en la mañana. Y en el Senado también se empezaría el debate al respecto hoy o, conforme avance la agenda, el miércoles 29 de julio.
“Hay compañeros que quieren dejarlo explícitamente: está bien, no lo vamos a hacer en una guarnición militar. Lo que importa es ir al territorio”, dijo la representante Carol Borda.
Agregó que seguramente el presidente electo se desplazaría luego a una base militar donde rendiría el homenaje con su gabinete, como ha dicho. “Hay un ánimo en el Congreso de hacer la posesión en un espacio civil”, reiteró Borda, con lo que se descartaría que se hiciera ante la Fuerza Pública, pues han sido varios los reparos de congresistas de diferentes bancadas.