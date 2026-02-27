Alerta por sarampión en Colombia: refuerzan vacunación y controles ante Mundial 2026

Colombia encendió las alertas sanitarias frente al riesgo de reintroducción del sarampión, en medio del aumento sostenido de casos en América y a pocos meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.
El Ministerio de Salud, junto con el Instituto Nacional de Salud (INS), expidió la Circular 004 de 2026 para fortalecer la vacunación, intensificar la vigilancia epidemiológica y prevenir la importación de casos. La medida se da luego de que cuatro casos sospechosos, todos con antecedente de viaje internacional, entraran en estudio en el país. Uno ya fue descartado y tres permanecen bajo análisis en el Laboratorio Nacional de Referencia.