Alerta por sarampión en Colombia: refuerzan vacunación y controles ante Mundial 2026

La medida se da luego de que cuatro casos sospechosos, todos con antecedente de viaje internacional, entraran en estudio en el país. FOTO: FREEPIK.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que el contexto internacional obliga a “proteger los logros alcanzados en la eliminación del sarampión”, estatus que Colombia mantiene desde 2014, certificado por la Organización Panamericana de la Salud.

¿Qué está pasando con el sarampión en América?

El panorama en el continente genera inquietud. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2025 se confirmaron 247.623 casos en 179 países. Solo en las Américas se reportaron 14.891 contagios, una cifra 32 veces superior a la de 2024. En Estados Unidos, el Centers for Disease Control and Prevention confirmó 588 casos en 17 jurisdicciones hasta finales de enero de 2026. Canadá perdió en noviembre de 2025 su estatus de país libre de sarampión tras registrar más de 5.400 casos en ese año. México, uno de los anfitriones del Mundial, también reporta miles de contagios.

Ante este escenario y el alto flujo de viajeros previsto para el torneo, autoridades como el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, advirtieron sobre un “riesgo real” para los colombianos que planean asistir al evento.

¿Cómo va la vacunación contra el sarampión en Colombia?

La recomendación principal es verificar y completar el esquema de vacunación, especialmente la triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), al menos 15 días antes de viajar. Actualmente, Colombia registra una cobertura del 93,5% en niños nacidos desde 2019, por debajo del 95% necesario para garantizar la llamada inmunidad de rebaño. Esa brecha aumenta la vulnerabilidad frente a casos importados.

Con respecto a la aplicación, los lineamientos oficiales establecen lo siguiente: - Niños de 6 a 11 meses que viajen a zonas con brotes: aplicar una “dosis cero”. - Niños de 1 a 10 años: contar con dos dosis de triple viral. - Viajeros entre 11 y 59 años sin antecedente verificable: recibir una dosis al menos dos semanas antes del desplazamiento. - Talento humano en salud y personal de turismo y transporte: verificación estricta de esquemas. Lea aquí: Un grupo de investigadores desarrolló una vacuna para tratar múltiples alergias con un único tratamiento Actualmente, el país dispone de más de 3.000 puntos de vacunación gratuita.

Vigilancia reforzada en aeropuertos y hospitales por brotes de sarampión

La circular también ordena fortalecer los controles en aeropuertos, puertos y pasos terrestres. Todo viajero internacional que presente fiebre y erupción cutánea será considerado caso sospechoso y deberá notificarse de inmediato al sistema SIVIGILA. En hospitales y clínicas se activaron rutas de atención para priorizar pacientes con fiebre y rash, quienes deberán informar si han viajado en los últimos 21 días. Además, se exige aislamiento respiratorio durante los siete días posteriores a la aparición de la erupción en casos probables.

Las instituciones deberán realizar simulacros y actualizar sus planes de contingencia para evitar contagios intrahospitalarios.

¿Cómo se puede prevenir el sarampión?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas inmunosuprimidas. La OMS estima que la vacunación ha salvado 94 millones de vidas en los últimos 50 años y sigue siendo una de las intervenciones más costo-efectivas en salud pública. Siga leyendo: Fiebre amarilla: Minsalud priorizó grupos de personas para el refuerzo de la vacuna Las autoridades reiteraron que la vacuna es segura, no está asociada con el autismo —hipótesis descartada hace más de dos décadas— y puede causar solo efectos leves y transitorios en la mayoría de los casos. En vísperas de un evento deportivo global que movilizará millones de personas, el llamado oficial es a la prevención. Mantener altas coberturas de vacunación no solo protege al viajero, sino que preserva el estatus sanitario del país y evita que una enfermedad prevenible empañe el sueño mundialista.

