Alerta por sarampión en Colombia: refuerzan vacunación y controles ante Mundial 2026

El aumento de casos en América y la cercanía del Mundial 2026 encendieron las alarmas sanitarias. Colombia activó vigilancia reforzada, estudia casos sospechosos y urge a viajeros a completar su esquema de vacunación.

    Autoridades de salud intensificaron la vacunación y los controles en aeropuertos para prevenir la reintroducción del sarampión en el país. FOTO: Freepik.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 6 horas
bookmark

Colombia encendió las alertas sanitarias frente al riesgo de reintroducción del sarampión, en medio del aumento sostenido de casos en América y a pocos meses del inicio del Mundial de Fútbol 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Lea aquí: Urabá recibe medicamentos y vacunas por emergencias invernales en Antioquia tras fuertes lluvias

El Ministerio de Salud, junto con el Instituto Nacional de Salud (INS), expidió la Circular 004 de 2026 para fortalecer la vacunación, intensificar la vigilancia epidemiológica y prevenir la importación de casos. La medida se da luego de que cuatro casos sospechosos, todos con antecedente de viaje internacional, entraran en estudio en el país. Uno ya fue descartado y tres permanecen bajo análisis en el Laboratorio Nacional de Referencia.

La medida se da luego de que cuatro casos sospechosos, todos con antecedente de viaje internacional, entraran en estudio en el país. FOTO: FREEPIK.

El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, señaló que el contexto internacional obliga a “proteger los logros alcanzados en la eliminación del sarampión”, estatus que Colombia mantiene desde 2014, certificado por la Organización Panamericana de la Salud.

¿Qué está pasando con el sarampión en América?

El panorama en el continente genera inquietud. Según la Organización Mundial de la Salud, en 2025 se confirmaron 247.623 casos en 179 países. Solo en las Américas se reportaron 14.891 contagios, una cifra 32 veces superior a la de 2024.

En Estados Unidos, el Centers for Disease Control and Prevention confirmó 588 casos en 17 jurisdicciones hasta finales de enero de 2026. Canadá perdió en noviembre de 2025 su estatus de país libre de sarampión tras registrar más de 5.400 casos en ese año. México, uno de los anfitriones del Mundial, también reporta miles de contagios.

Ante este escenario y el alto flujo de viajeros previsto para el torneo, autoridades como el secretario de Salud de Bogotá, Gerson Bermont, advirtieron sobre un “riesgo real” para los colombianos que planean asistir al evento.

¿Cómo va la vacunación contra el sarampión en Colombia?

La recomendación principal es verificar y completar el esquema de vacunación, especialmente la triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis), al menos 15 días antes de viajar.

Actualmente, Colombia registra una cobertura del 93,5% en niños nacidos desde 2019, por debajo del 95% necesario para garantizar la llamada inmunidad de rebaño. Esa brecha aumenta la vulnerabilidad frente a casos importados.

Se recomienda la aplicación de completar el esquema de vacunación, especialmente la triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis). FOTO: Colprensa.

Con respecto a la aplicación, los lineamientos oficiales establecen lo siguiente:

- Niños de 6 a 11 meses que viajen a zonas con brotes: aplicar una “dosis cero”.

- Niños de 1 a 10 años: contar con dos dosis de triple viral.

- Viajeros entre 11 y 59 años sin antecedente verificable: recibir una dosis al menos dos semanas antes del desplazamiento.

- Talento humano en salud y personal de turismo y transporte: verificación estricta de esquemas.

Lea aquí: Un grupo de investigadores desarrolló una vacuna para tratar múltiples alergias con un único tratamiento

Actualmente, el país dispone de más de 3.000 puntos de vacunación gratuita.

Vigilancia reforzada en aeropuertos y hospitales por brotes de sarampión

La circular también ordena fortalecer los controles en aeropuertos, puertos y pasos terrestres. Todo viajero internacional que presente fiebre y erupción cutánea será considerado caso sospechoso y deberá notificarse de inmediato al sistema SIVIGILA.

En hospitales y clínicas se activaron rutas de atención para priorizar pacientes con fiebre y rash, quienes deberán informar si han viajado en los últimos 21 días. Además, se exige aislamiento respiratorio durante los siete días posteriores a la aparición de la erupción en casos probables.

Las instituciones deberán realizar simulacros y actualizar sus planes de contingencia para evitar contagios intrahospitalarios.

¿Cómo se puede prevenir el sarampión?

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que puede generar complicaciones graves, especialmente en niños pequeños y personas inmunosuprimidas. La OMS estima que la vacunación ha salvado 94 millones de vidas en los últimos 50 años y sigue siendo una de las intervenciones más costo-efectivas en salud pública.

Siga leyendo: Fiebre amarilla: Minsalud priorizó grupos de personas para el refuerzo de la vacuna

Las autoridades reiteraron que la vacuna es segura, no está asociada con el autismo —hipótesis descartada hace más de dos décadas— y puede causar solo efectos leves y transitorios en la mayoría de los casos.

En vísperas de un evento deportivo global que movilizará millones de personas, el llamado oficial es a la prevención. Mantener altas coberturas de vacunación no solo protege al viajero, sino que preserva el estatus sanitario del país y evita que una enfermedad prevenible empañe el sueño mundialista.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Colombia tiene casos de sarampión?
Hay cuatro casos sospechosos con antecedente de viaje; uno fue descartado y tres están en análisis.
¿Por qué el Mundial 2026 aumenta el riesgo?
El alto flujo internacional de viajeros hacia México, EE. UU. y Canadá incrementa la posibilidad de importar casos.
¿Quiénes deben vacunarse antes de viajar?
Personas sin esquema completo, niños pequeños y trabajadores del sector salud, turismo y transporte.
¿Dónde vacunarse en Colombia?
En más de 3.000 puntos habilitados de forma gratuita en todo el país.
Utilidad para la vida