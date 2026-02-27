Dura respuesta del Hospital del Valle tras declaraciones discriminatorias de Petro al decirles “centro de la esclavitud”

El Hospital Universitario del Valle (HUV) se encuentra en el centro de una polémica institucional tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó el modelo de vinculación laboral de la entidad como un “centro de esclavitud”. Le puede interesar: ¿Lo pueden mover de EPS sin su consentimiento? Claves del decreto que redistribuye afiliados “En el hospital universitario del Valle tenían prácticamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada”, expresó el mandatario colombiano a través de su cuenta de X este jueves 26 de febrero.

Irne Torres, gerente de la institución, calificó este viernes 27 de febrero la afirmación de Petro como un señalamiento “desafortunado” y una declaración “prematura” y “discriminatoria” contra el personal que sostiene el sistema de salud regional. “Es muy triste que la primera autoridad del país haga un comentario de ese tipo frente a un talento humano que está salvaguardando la salud de los vallecaucanos”, manifestó Torres en entrevista con Blu Radio, rechazando categóricamente la postura del jefe de Estado.

Irne Torres, gerente del Hospital Universitario del Valle (HUV). FOTO: Cortesía Universidad del Valle

Otra que entró a defender al hospital fue la misma gobernadora del Valle, Dillian Francisca Toro, quien aseguró en sus redes sociales este viernes que la entidad no vulnera los derechos de los trabajadores, y al mismo tiempo destacó el compromiso del personal médico y administrativo. Además, defendió las agremiaciones. “El Hospital Universitario no vulnera derechos; al contrario, lo que hace es salvar vidas, que es el derecho fundamental que todos tenemos. Es el hospital que está atendiendo, que tiene las puertas abiertas ante esta crisis humanitaria que estamos viviendo en Colombia. Primero, las agremiaciones no son ilegales, eso es legal, y sí es legal, pues no puede haber contratos ilegales”, concluyó Toro.

El debate por las agremiaciones sindicales

La controversia radica en la contratación de personal mediante agremiaciones sindicales, figura que, según el gerente, cuenta con el aval del Ministerio de Trabajo. Actualmente, el hospital registra 3.078 personas bajo esta modalidad, frente a 475 trabajadores en planta, además del personal de vigilancia y aseo. Ante las críticas de la viceministra de Trabajo, Sandra Muñoz, sobre una presunta desproporción del 90 % en contratos sindicales, Torres desmintió la precisión de dicha cifra. El directivo enfatizó que no existe un informe oficial con hallazgos concluyentes que respalde tales cuestionamientos. “Son figuras que están autorizadas por el Ministerio. No se puede satanizar un proceso que ha sido validado institucionalmente”, sostuvo el funcionario.

Disparidad en las compensaciones salariales

Otro punto crítico son las brechas en los ingresos. Mientras un empleado de planta percibe en promedio 3.300.000 pesos, un trabajador bajo contrato sindical recibe cerca de 1.700.000 pesos. Torres reconoció estas diferencias, comparándolas con las que ocurren entre cargos de planta y contratos de prestación de servicios, pero deslindó al hospital de la fijación de dichos montos. “Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, explicó el gerente, aclarando que la institución no interviene directamente en las decisiones financieras internas de las agremiaciones.

Restricciones financieras y Ley 550

La gestión del HUV está condicionada por su permanencia en la Ley 550, situación que limita la creación de nuevas plazas en la planta permanente. Según Torres, esta realidad obliga al hospital a recurrir a las herramientas contractuales vigentes para no interrumpir la prestación del servicio de salud. A este escenario, según el gerente, se suma la crisis de flujo de caja, pues la institución depende de los pagos de las EPS, que actualmente cubren menos del 50 % de lo facturado.

El Hospital Universitario del Valle (HUV). FOTO: Gobernación del Valle