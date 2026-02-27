Dura respuesta del Hospital del Valle tras declaraciones discriminatorias de Petro al decirles “centro de la esclavitud”

El Hospital Universitario del Valle (HUV) se encuentra en el centro de una polémica institucional tras las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien calificó el modelo de vinculación laboral de la entidad como un “centro de esclavitud”.
Le puede interesar: ¿Lo pueden mover de EPS sin su consentimiento? Claves del decreto que redistribuye afiliados
“En el hospital universitario del Valle tenían prácticamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada”, expresó el mandatario colombiano a través de su cuenta de X este jueves 26 de febrero.