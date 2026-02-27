“Solo venía a tener sexo con colombianas”: la descarada declaración de uno de los 11 turistas devueltos del aeropuerto de Medellín

“Solo venía a tener sexo con colombianas porque son las mejores”. Con tal grado de cinismo, uno de los 11 extranjeros devueltos del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, le respondió a las autoridades migratorias durante la entrevista del motivo por el cual pretendía ingresar al país. Todo después de una serie de agresiones verbales durante el procedimiento. Este caso se registró el pasado miércoles en el terminal aéreo, luego de que este norteamericano aterrizara al terminal aéreo de Rionegro, pero que presta servicio a Medellín, procedente del Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos. Tras su arribo, los funcionarios migratorios lo requirieron para la entrevista respectiva, que se hace de manera aleatoria.

Después de la respuesta en cuestión, se le hizo la revisión correspondiente de su equipaje, encontrándole preservativos, potencializadores y juguetes sexuales, entre otros elementos que dejarían en evidencia sus intenciones enfocadas a la explotación sexual. Entérese: Gobierno confirma llegada de vuelo con los 101 connacionales deportados desde EE. UU. Ante estas evidencias, se tomó la decisión de regresarlo a su país de origen en la misma aerolínea, poniendo las observaciones correspondientes para restringir su regreso a Colombia, en caso de intentarlo hacer por otro terminal aéreo.

Datos de restricción de ingresos de extranjeros

De acuerdo con Migración Colombia, de los 11 extranjeros que no han podido pasar los controles migratorios, seis ocurrieron mediante las entrevistas que realizan los funcionarios de esta entidad. Los otros cinco se efectuaron mediante reportes internacionales de Angel Watch y plataformas similares. Tres de estas devoluciones, incluyendo la del caso mencionado, ocurrieron en la última semana, según indicó Paola Andrea Salazar, directora regional Antioquia-Chocó de Migración Colombia, lo que deja en evidencia la operatividad que se tiene en el terminal aéreo. Le puede interesar: En 2026, ya han inadmitido a 44 extranjeros en el aeropuerto de Rionegro “Cuando encontramos inconsistencias o señales de riesgo, aplicamos la medida de inadmisión y retorno inmediato en el marco de la normatividad vigente. No vamos a permitir que Medellín sea escenario de turismo con fines de explotación sexual con alta incidencia en el delito de trata de seres humanos”, indicó Salazar.