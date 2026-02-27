“Solo venía a tener sexo con colombianas”: la descarada declaración de uno de los 11 turistas devueltos del aeropuerto de Medellín

“Solo venía a tener sexo con colombianas porque son las mejores”. Con tal grado de cinismo, uno de los 11 extranjeros devueltos del aeropuerto José María Córdova, de Rionegro, le respondió a las autoridades migratorias durante la entrevista del motivo por el cual pretendía ingresar al país. Todo después de una serie de agresiones verbales durante el procedimiento.
Este caso se registró el pasado miércoles en el terminal aéreo, luego de que este norteamericano aterrizara al terminal aéreo de Rionegro, pero que presta servicio a Medellín, procedente del Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos. Tras su arribo, los funcionarios migratorios lo requirieron para la entrevista respectiva, que se hace de manera aleatoria.