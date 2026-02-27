Se aplazó imputación contra Juliana Guerrero porque no se presentó a la diligencia

Para este viernes todo estaba listo en los juzgados. Fiscalía, citaciones enviadas y expectativa política en aumento. La audiencia de imputación contra Juliana Guerrero, señalada de haber obtenido de manera irregular los títulos profesionales con los que aspiraba a ser viceministra de Juventudes ante el Ministerio de la Igualdad, prometía convertirse en un nuevo capítulo de uno de los casos que más controversia ha generado en los últimos meses. Pero la diligencia no se realizó.
Guerrero no se presentó a la audiencia y el secretario general de la Fundación San José, Luis Carlos Gutiérrez, quien también estaba citado, acudió sin abogado defensor. Ante esa situación, el juez aplazó la diligencia y fijó como nueva fecha el próximo 10 de marzo.
