Supersalud dice que subida de quejas a EPS no es solo en intervenidas; ¿es verdad?

La Superintendencia de Salud se refirió al incremento en las cifras de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias (PQRDS) en las entidades promotoras de salud (EPS), cuyo incremento ha sido una de las principales críticas hacia las intervenciones que ha hecho esa entidad a las aseguradoras. Según explicaron en un comunicado, el incremento no es solo en las intervenidas y se debe también a que ahora, supuestamente, es más fácil quejarse. Le puede interesar: Crisis de salud: Exministros alertan que en 2026 habrá más “deterioro del servicio”. La comunicación señaló que a Supersalud “ha implementado medidas orientadas a fortalecer los mecanismos de atención al usuario y el acceso efectivo a los canales de PQRDS, como herramientas fundamentales para la protección de los derechos en salud”. Sobre esas quejas, aseguró que “ha dispuesto acciones para la respuesta oportuna, cierre y solución integral y efectivo de las PQRDS a nivel nacional”. En ese sentido, señalaron que la tasa de quejas (quejas por cada 10.000 afiliados) ha tenido un incremento sostenido en el tiempo sin que haya alguna variación en las EPS intervenidas. “Con corte a noviembre de 2025 y en comparación con el mismo periodo del año anterior, en la que se evidencia un incremento generalizado del indicador de reclamaciones, dentro de los que se destaca un mayor crecimiento de las PQRDS en las EPS no intervenidas, y no en aquellas sujetas a medidas de intervención administrativa”, se lee.

Ante esto, la superintendencia reconoció que la tasa de quejas pasó de 322,03 a 420,83 reclamos por cada 10.000 afiliados en el acumulado de 12 meses entre 2024 y 2024, lo que representa una variación porcentual del 30,68 %. Compartió una tabla con la tasa de PQRDS por EPS. Allí expuso que la aseguradora que mayor tasa registra es Comfenalco Valle (no intervenida) con una tasa de 643,56 reclamos por cada 10.000 afiliados; seguida de SOS (intervenida), con una tasa de 584,80, y Capital Salud (no intervenida), con una tasa de 582,50. De las 10 EPS con mayor tasa, seis corresponde a EPS sin medida de intervención, en las que Nueva EPS (intervenida), con una tasa de 439,08 no se encuentra en los primeros lugares, superada por Sanitas (no intervenida) con 452,46; Sura (no intervenida), con 467,38; Salud Total (no intervenida) con 511, 65, Compensar (no intervenida) con 512,01; Capital Salud (no intervenida) con 582,50, y Savia Salud (intervenida), con 424,97.

El comunicado cerró afirmando que “la Supersalud ha dispuesto un estricto seguimiento tanto a las EPS intervenidas como no intervenidas en su modelo de atención y respuesta a las PQRDS”.

Sobre estas cifras vale decir que otras cifras oficiales, como de la Defensoría del Pueblo y la Corte Constitucional, muestran que si bien las quejas y tutelas en salud evidentemente han subido en general (incluyendo EPS intervenidas y no intervenidas), ese incremento se acentuó desde 2022. Según información de la Corte Constitucional, desde enero de 2020 hasta agosto de 2025 se han instaurado 1’003.147 acciones de ese recurso legal. En 2020 se presentaron 81.736, en 2021 pasaron a 92.372, en 2022 el número alcanzó las 156.357, en 2023 llegaron a 197.737, en 2024 subió a 265.173 y en 2025 se tiene proyectado que alcancen a ser 314.658. Esto quiere decir que en 2024 el número de tutelas se incrementó en un 34,1 %, con respecto a 2023; así mismo, que en 2025 el porcentaje podría ser del 18,6 %, con respecto a 2024.

Entre tanto, entre 2022 y agosto de 2025 llegaron a la Defensoría del Pueblo 107.000 casos por reclamos en salud, los cuales han evolucionado de manera ascendente. En 2022 esa entidad recibió 19.138 quejas; en 2023, 25.846; en 2024, 34.086, y en 2025 se tiene proyectado que alcancen 42.159. Por otro lado, las cifras de las quejas que han llegado a la Supersalud se acumulan de la siguiente manera: en 2022, la cifra fue de 1.155.003 quejas; en 2023, fue de 1.308.704; en 2024, fue de 1.615.855, y en 2025, la Defensoría proyectó en un informe presentado en noviembre pasado que estas lleguen a 2.011.277. Con corte a agosto de 2025, esa entidad contabilizó 1.340.851 reclamos. Finalmente, en cuanto al número de pretensiones en tutelas contra las EPS intervenidas en 2024 subieron. En Savia Salud pasaron de 38 por cada 10.000 afiliados en 2021 a 201 en 2024; en Nueva EPS pasaron de 26 en 2021 a 87 en 2024; en Asmet Salud pasaron de 24 en 2021 a 105 en 2024; en Emssanar mudó de 21 en 2021 a 110 en 2024; en Famisanar cambió de 11 en 2021 a 59 en 2024; en Sanitas (que fue devuelta a sus dueños en junio de 2025) pasó de 3 en 2021 a 57 en 2024, y en SOS cambió de 3 en 2021 a 22 en 2024.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué son las PQRDS en salud? Son peticiones, quejas, reclamos, denuncias y sugerencias que presentan los usuarios del sistema de salud. ¿Las quejas aumentaron solo en EPS intervenidas? No. Según Supersalud, el mayor crecimiento se dio en EPS no intervenidas. ¿Por qué aumentaron las tutelas en salud? Por fallas persistentes en acceso a servicios, medicamentos y tratamientos oportunos.