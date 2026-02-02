Colombia tiene un rezago de talento humano en salud: dice informe de observatorio

El más reciente Índice Nacional de Salud 2025, presentado por el observatorio Así Vamos en Salud, confirma que el desempeño del sistema de salud en Colombia está profundamente influenciado por las condiciones sociales y territoriales preexistentes. De acuerdo con el análisis, los avances y rezagos responden a factores como la protección social, el entorno y la capacidad real de respuesta del sector.
El estudio, construido con base en 37 indicadores comparables con los países de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), evidencia que las diferencias entre zonas urbanas y rurales siguen siendo determinantes en los resultados en salud. Estas brechas territoriales continúan reflejándose en indicadores clave de acceso, oportunidad y calidad de la atención.