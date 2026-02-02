Corte Suprema dijo que el giro directo de plata a los hospitales sí es embargable

La Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia determinó que los dineros transferidos mediante giro directo por la Administradora de los Recursos del Sistema de Salud (Adres) a las cuentas de las instituciones prestadoras de salud (IPS) son embargables, pues una vez ingresan al patrimonio de estas entidades como pago por servicios prestados, pierden su naturaleza de recursos públicos inalienables y se rigen por las normas civiles y comerciales.
El alto tribunal precisó que la protección legal que blinda los recursos de la salud tiene un límite temporal y funcional. Según el fallo, la inembargabilidad se justifica únicamente para preservar los dineros mientras circulan dentro del sistema y hasta que cumplen su destinación específica.
La Corte explicó que “una vez la Adres materializa el giro directo en favor de las IPS como pago y contraprestación por servicios y tecnologías ya prestados, con fundamento y origen en contratos de prestación de servicios de salud celebrados con la EPS, el objetivo constitucional y legal de los recursos se ha cumplido”. A partir de ese momento, dichos pagos pueden ser cautelados sin desconocer la protección que gobierna mientras los recursos permanecen dentro del sistema.