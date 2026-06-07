Pocas becas y caída de inversión: así le fue a la ciencia con el Gobierno Petro

En el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo y hasta la cena. Corría la última semana de mayo de 2022 y el entonces favorito de las encuestas para ganar las elecciones presidenciales de ese año, Gustavo Petro, pulía detalles y alianzas para la primera vuelta que se llevó a cabo el 29 de ese mes.
El resto de ese proceso electoral es historia patria, pero por esos días el ahora mandatario celebró una adhesión de la Academia Científica, que resultó ser falsa y que, a la luz de hoy, muestra cómo le fue a ese sector bajo su Gobierno. La caída de la inversión, del presupuesto y de las becas que ofrece o gestiona hacen parte del repertorio.
“Buscaré gobernar con la Ciencia y con los movimientos sociales. No puede haber una política progresista sin la Ciencia. (sic) La razón y la pasión deben ir de la mano en una transformación real de la política y la sociedad”, trinó el entonces aspirante celebrando el apoyo a su campaña.
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Sin embargo, el mismo día que anunció esa suma, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales emitió un comunicado en el que aclaraba que si bien Petro visitó su sede, como organización mantendrían autonomía, serían neutrales y no adherían a ningún candidato.
Cuatro años después el sector científico de Colombia no pasa su mejor momento. Más allá de que nunca lo apoyaron como gremio ni alguna organización puntual, el presidente Petro dejó que su promesa de una “política progresista” se la llevara el viento.