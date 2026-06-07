Pocas becas y caída de inversión: así le fue a la ciencia con el Gobierno Petro

En el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo y hasta la cena. Corría la última semana de mayo de 2022 y el entonces favorito de las encuestas para ganar las elecciones presidenciales de ese año, Gustavo Petro, pulía detalles y alianzas para la primera vuelta que se llevó a cabo el 29 de ese mes. El resto de ese proceso electoral es historia patria, pero por esos días el ahora mandatario celebró una adhesión de la Academia Científica, que resultó ser falsa y que, a la luz de hoy, muestra cómo le fue a ese sector bajo su Gobierno. La caída de la inversión, del presupuesto y de las becas que ofrece o gestiona hacen parte del repertorio. “Buscaré gobernar con la Ciencia y con los movimientos sociales. No puede haber una política progresista sin la Ciencia. (sic) La razón y la pasión deben ir de la mano en una transformación real de la política y la sociedad”, trinó el entonces aspirante celebrando el apoyo a su campaña. Lea también: La forma en que escribimos puede dar señales de deterioro cognitivo o Alzheimer Sin embargo, el mismo día que anunció esa suma, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales emitió un comunicado en el que aclaraba que si bien Petro visitó su sede, como organización mantendrían autonomía, serían neutrales y no adherían a ningún candidato. Cuatro años después el sector científico de Colombia no pasa su mejor momento. Más allá de que nunca lo apoyaron como gremio ni alguna organización puntual, el presidente Petro dejó que su promesa de una “política progresista” se la llevara el viento.

¿Sin plata para inversión?

El Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación no tendría inversión para 2027, según planea —por ahora— la organización de Presupuesto General de la Nación (PGN), que lo hace la cartera de Hacienda. Según se lee en el Anteproyecto del Presupuesto para 2027, la cifra de inversión para ese ministerio será de $0. El dinero total con el que contaría es de $30.063’700.000, los cuales provendrían de recursos de la Nación. Esto quiere decir que esa cifra se limita a gastos de funcionamiento. Por lo cual, el gasto de esos recursos se iría al pago de nómina, bienes y servicios y transferencias. Lea también: En UdeA crean videojuego para diagnóstico temprano de alzhéimer Serían, concretamente, $19.358 millones para pagar las nóminas de sus empleados, $8.690 millones para bienes y servicios y $1.100 millones para transferencias. Los restantes $914’500.000 están destinados al pago de tributos, multas, sanciones e intereses de la entidad. La representante a la Cámara y senadora electa Jennifer Pedraza asegura que “se destina plata para mantener las oficinas abiertas y pagar sueldos, pero ni un solo peso para financiar investigaciones, desarrollo tecnológico o proyectos de innovación que el país tanto necesita”. “Esta movida es una cachetada al futuro. Dejar la inversión en ceros es, en la práctica, cerrar las puertas del gobierno a la ciencia. Una vez más, queda demostrado que el conocimiento y la innovación nunca fueron una prioridad para esta administración”, agregó. Continúe leyendo: ¿La soledad afecta la salud igual que el tabaquismo?: Esto dice la ciencia sobre las relaciones virtuales La congresista criticó que el Gobierno de quienes hacían énfasis en alentar la educación y la ciencia no invierta en ese sentido, pues “está condenando al país al rezago”. “No se puede hablar de transformación nacional mientras se asfixia presupuestalmente al cerebro del desarrollo tecnológico”, puntualizó Pedraza. En consonancia con lo anterior, el astrofísico colombiano de la Agencia Espacial Alemana, Santiago Casas, reseña que en el exterior los científicos colombianos gozan de prestigio, “pero más a nivel individual y no institucional, pues hay muchos connacionales buenos en varias áreas en todo el mundo. Los talentos suelen salir del país y quedarse en el exterior”. Vale recordar que ese anteproyecto establece que el PGN de 2027 estará alineado con el Plan Nacional de Desarrollo y el programa de Gobierno, que tendrá énfasis en la justicia ambiental y gestión del recurso hídrico (agua), seguridad humana, justicia social y transición hacia una economía productiva que sea menos dependiente de recursos no renovables. Lea también: Una de cada tres muertes en el mundo se dan por enfermedades del corazón: ¿pasa lo mismo en Colombia? Lo paradójico del asunto es que las ciencias son fundamentales para aportar conocimiento en todas esas áreas. Las cifras contenidas en el anteproyecto corresponden a algunas secciones del presupuesto (ministerios como el de Ciencias y otras entidades específicas); por lo tanto, la suma de estos valores representa solo una parte del Presupuesto General total, que se definirá en las siguientes etapas del proceso en el Congreso de la República.

La caída del presupuesto

A menos de dos semanas de que los colombianos vayan a las urnas a elegir al próximo presidente —las opciones son el abogado Abelardo de la Espriella y el senador petrista Iván Cepeda—, los adeptos de las dos campañas finalistas esbozan sus razones para apoyar a uno u otro. Una de esas opiniones provino de la astrofísica bogotana Andrea Guzmán Mesa, quien en su cuenta de X expresó que son “hipócritas todos los que se vanaglorian con los logros de los científicos y científicas colombianas y que votan por un tipo que no le va a temblar la mano para eliminar y precarizar el sistema de Ciencia”, en referencia a De la Espriella. Seguidamente, anunció que su apoyo es por Cepeda y que no le daría “ni un voto para el fascismo”. Guzmán estudió exoplanetas (atmósferas de los planetas fuera del sistema solar) en Europa y reside en el Reino Unido. No obstante, el biólogo molecular, infectólogo y doctor en microbiología, Romain Brunel, expuso una gráfica contundente. Por medio de esta, mostró que la evolución del presupuesto (de la inversión del PGN) entre 2022 y 2026 cayó a mínimos que no se presentaron durante el periodo presidencial de Iván Duque Márquez. Lea también: Mujer asegura que infidelidad de su esposo derivó en tres tipos de cáncer tras contagio de VPH Según esos números, en 2018 —cuando aún existía el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (Colciencias)— el presupuesto fue de $380.000 millones; mientras que en 2019 fue de $400.000 millones. En 2020 —año de la pandemia del covid–19 y cuando ese departamento se convirtió en el Ministerio de Ciencias— bajó a $350.000 millones; posteriormente, subió en 2021 a $360.000 millones y en 2022 volvió a subir a $390.000 millones. Con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, al inicio de su mandato, pasó en 2023 a $400.000 millones. Sin embargo, de ahí en adelante los recursos se fueron en caída libre. En 2024 bajaron a $370.000 millones, en 2025 a $300.000 millones y, finalmente, para 2026 la cifra quedó en $120.000 millones. Esas cifras que expuso el doctor Romain Brunel coinciden, en gran medida, con otras que reposan en las series históricas del Presupuesto General, disponibles en la página del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Le puede interesar: Colombia envejece: para 2050 habrá más adultos mayores que jóvenes La ejecución sectorial fue de $485.000 millones en 2023, de $376.000 millones en 2024 y de $300.000 millones en 2025. Entre tanto, la ejecución respecto al PGN muestra que pasó de $458.000 millones en 2023, de $348.000 millones en 2024 y de $267.000 millones en 2025. Los datos corresponden a información de la Dirección General del Presupuesto Público Nacional. “Los científicos deben acudir a los datos y no a las emociones”, comentó Brunel en el trino que acompañaba el gráfico en respuesta a Guzmán. En diálogo con EL COLOMBIANO, el exviceministro de Educación, Víctor Saavedra, comentó que el desempeño del sector en los últimos cuatro años ha sido “catastrófico”, a pesar de que “Colombia siempre ha tenido un sector poco desarrollado, que nos lleva a estar muy lejos de países como Brasil, pero el balance en este Gobierno ha sido problemático”. “Ha caído la inversión del ministerio y esto ha llevado a que los programas ejecutados sean mínimos y haya bajado la plata para la formación humana en doctorados”, añadió.

Caída de becas del Minciencias