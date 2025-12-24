¿Lapsus o desorden? MinSalud reportó intervenciones en más municipios de los que existen en el país

Las cifras presentadas por el Ministerio de Salud abrieron cuestionamientos sobre la precisión de los datos presentados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esta vez, el Ejecutivo presentó más del número de municipios que existen en Colombia mientras hablaba sobre los proyectos financiados por el Estado.
Lea más: Petro y Bruce Mac Master chocan por decreto: “no hay razones para una emergencia económica”
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), el país está conformado actualmente por 1.103 municipios, además de 18 áreas no municipalizadas y la isla de San Andrés.
Sin embargo, durante un evento realizado en Bogotá para socializar la asignación de recursos destinados a la cofinanciación de la atención de urgencias a población migrante no asegurada, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, presentó un balance con 1508 municipios.
En su intervención, el funcionario afirmó: “Hoy podemos mostrar resultados concretos: por primera vez contamos con una intervención amplia y verificable en 1.508 municipios, a través de 1.466 proyectos que ya están terminados, en ejecución o en proyección”.