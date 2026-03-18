Fecode irá a paro: piden “estabilizar” su modelo de salud y anuncian apoyo a Cepeda

La Junta Nacional de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación concluyó sus sesiones realizadas entre el 16 y el 17 de marzo con una decisión clave: convocar a un paro nacional del magisterio de 24 horas el próximo 15 de abril. La determinación surge en medio de múltiples preocupaciones del sector docente, especialmente en torno al nuevo esquema de atención en salud.
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Entre los principales motivos de la movilización está la defensa del Acuerdo 003 de 2024, que establece las bases del modelo de salud para los maestros. Este acuerdo introdujo cambios significativos en la forma en que se contratan y prestan los servicios médicos, lo que ha generado problemáticas en la prestación de servicios.