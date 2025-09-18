Otro hospital está con sobreocupación en urgencias por crisis del sistema, ¿cuál es?

La crisis financiera del sistema de salud tiene al sector en jaque: hospitales cerrando servicios, sobreocupación hospitalaria y deudas aquejan a toda la cadena. Esta semana se conoció que otro hospital público del país está al borde del colapso por esa situación.
Se trata de la empresa social del Estado (E.S.E) Hospital San Francisco de Asis de Quibdó (Chocó), que es de los más importantes de esa región, pues recibe un alto número de casos que requieren de atención de mediana y alta complejidad. Este centro asistencial presenta una ocupación del 280 % en sus servicios de urgencias.
Así mismo, el hospital señaló que están pasando por un desabastecimiento de medicamentos e insumos médicos, lo que complejiza la atención de los usuarios. El porcentaje de ocupación sobrepasó, según informó la E.S.E, la capacidad instalada y de expansión que tiene.