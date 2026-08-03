Invima lanza alerta por dos suplementos vendidos en internet: ordena suspender su consumo

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) emitió una nueva alerta sanitaria dirigida a la ciudadanía colombiana luego de detectar la comercialización ilegal de los suplementos Super Omega-3 EPA/DHA cápsulas IFOS AA, identificado en su etiquetado con la marca Life Extension, y Glucosamina+ Condroitina + MSM con ácido hialurónico 1500 mg cápsula.
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por un ciudadano y permitió establecer que ambos productos se ofrecen en Colombia por medio de plataformas de comercio electrónico, páginas web, redes sociales y cadenas de mensajería, pese a no contar con registro sanitario ni cumplir con los requisitos legales de etiquetado y publicidad exigidos en el país.