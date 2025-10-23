Ficha de Corcho llega a Supersalud tras reversazo con el exinterventor de Nueva EPS

El ministro de Salud Guillermo Jaramillo firmó el decreto que oficializó el nombramiento temporal del viceministro de Protección Social, Luis Alberto Martínez, como superintendente del ramo. El documento también le aceptó la renuncia a Guiovanni Rubiano, quien estuvo en ese cargo desde noviembre de 2024.
El documento, con fecha de este miércoles 22 de octubre, señala que el nombramiento de Martínez se hará en calidad de encargo institucional y que podrá llevarlo a cabo a la par de sus funciones como viceministro.
