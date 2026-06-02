Quintero resucitó a cuestionado exdirector del Hospital General de Medellín como interventor de Asmet Salud

Una nueva figura fuertemente cuestionada durante el pasado periodo de gobierno en Medellín volvió a aparecer en el ruedo público por cuenta del exalcalde Daniel Quintero, quien desde abril pasado ejerce como superintendente nacional de Salud.

Esta vez el turno es para el polémico exgerente del Hospital General de Medellín, Mario Fernando Córdoba, quien salió de su cargo arrastrando múltiples denuncias por su gestión y hasta procesos disciplinarios asumidos por la Procuraduría General de la Nación.

Según quedó plasmado en una resolución emitida el pasado 1 de junio, Córdoba fue designado por Quintero como interventor en propiedad de la EPS Asmet Salud, intervenida por el gobierno del presidente Gustavo Petro desde mayo de 2023.

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