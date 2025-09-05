MinSalud terminó mesa técnica de UPC, pero siguen dudas en organizaciones del sector

El Ministerio de Salud dio por terminada la mesa técnica para evaluar el reajuste de la unidad de pago por capitación (UPC) de 2024, luego de dos órdenes de la Corte Constitucional. También que anunció con las conclusiones de las siete sesiones que se llevaron a cabo se enviará un informe a la alta corte para hacer “una ruta de trabajo posterior”.
Al respecto, esa cartera señaló que en la última reunión se habló del rezago de la UPC (que es la plata que el Estado le entrega a las EPS para la atención en salud de sus afiliados), del flujo de información en el cálculo de esa prima y el rol del Gobierno en la financiación del aseguramiento en Salud.
Sin embargo, varios gremios participantes (entre los que estuvieron Pacientes Colombia, la Andi, Acemi, y algunas universidades) alertan que no el Gobierno no cumplirá con el reajuste, que es lo que ordenó la Corte.