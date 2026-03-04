Con plan de Minsalud, 45% de los municipios quedará bajo gestión de la Nueva EPS

Los planes del Ministerio de Salud le cambiarán la vida a los habitantes de 504 municipios de Colombia. En esas poblaciones, la única entidad promotora de salud (EPS) que estará habilitada para funcionar será la Nueva EPS. Es decir que sus habitantes no tendrán más elección que irse a la aseguradora que desde abril de 2024 es manejada por el Gobierno y que tiene problemas por todos lados.
Vale recordar que la semana pasada el ministerio expidió el Decreto 182 de 2026 con el que establece nuevas reglas para la operación de las EPS de manera territorializada y, por consiguiente, cambia la afiliación al sistema de salud dependiendo de la zona.
El documento define “mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional”. Esto limita cuántas EPS pueden operar en un territorio según su número de habitantes, por eso aquellas con menor cobertura deberán trasladar a sus pacientes a otras más grandes, como Nueva EPS, Savia Salud y Servicio Occidental de Salud (SOS).