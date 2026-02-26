Gobierno expidió decreto que obliga a transferir millones de usuarios a Nueva EPS, pese a crisis

El Ministerio de Salud emitió un decreto en el que se establecen nuevas reglas para la operación de las EPS en los diferentes territorios de Colombia. El decreto define “mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional”. Esto limita cuántas EPS pueden operar en un territorio según su número de habitantes, por eso aquellas con menor cobertura deberán trasladar a sus pacientes a otras más grandes como la Nueva EPS, Savia Salud y SOS. Esto implica que, por ejemplo, la Nueva EPS, que está en crisis y tiene la mayor cantidad de usuarios en el país, deberá recibir a otros 2,6 millones -aproximadamente- desde otras entidades como Sura y Sanitas. Las EPS que cuentan con menos de un millón de afiliados mantendrán su estado actual. No obstante, si en un departamento su participación es inferior al 3% del total de afiliados, entre régimen contributivo y subsidiado, no podrán seguir operando en sus municipios.

Además, el documento decreta categorías departamentales: en departamentos con más de dos millones de habitantes, solo podrán operar las EPS con al menos el 5% de los afiliados en ese territorio. Mientras, en otros con población entre 390.001 y dos millones de habitantes, el mínimo será del 10%. Y, finalmente, en departamentos entre 100.000 y 390.000 habitantes, la participación exigida será del 15%.

En otras palabras, las consecuencias de estas cifras implican que el número de EPS que puedan operar en los diferentes entes territoriales será limitado según el tamaño de la población y la participación de mercado de cada entidad. Con la salida de algunas EPS de los territorios, se trasladará automáticamente a sus afiliados a otros entidades; como se mencionó, más de 2,6 millones irán a Nueva EPS, que está en crisis. El decreto se justifica en “ordenar técnicamente” el aseguramiento en salud para garantizar economías de escala, prevenir riesgos sistémicos, evitar la fragmentación y asegurar la prestación de los servicios en zonas dispersas o de baja densidad poblacional. No obstante, se reitera que el decreto llega en medio de alertas de expertos y gremios que han señalado posibles impactos sobre la libre escogencia de los usuarios y la capacidad real de las EPS receptoras -como la Nueva EPS- para recibir a los nuevos afiliados.

¿Cómo se dará el traslado obligatorio de afiliados?

El decreto enuncia un mecanismo de “asignación especial de afiliados” con el que el Ministerio de Salud y la Adres redistribuirán, en pocos días, a los afiliados de las EPS que dejarán de operar en los territorios. Las EPS receptoras no podrán negarse a recibir a nuevos usuarios, incluso si vienen de otro régimen. Y, si los usuarios se quieren cambiar de EPS, deberán esperar mínimo 60 días en la EPS asignada forzosamente para poder ejercer su derecho a la libre escogencia y solicitar traslados. Entre las excepciones se indican la reunificación de grupos familiares y el caso de las comunidades indígenas.

En otras medidas, el decreto obliga a las entidades del régimen subsidiado y las de naturaleza pública del régimen contributivo deberán contratar mínimo el 60% del gasto en salud con Empresas Sociales del Estado (ESE) que haya en los municipios donde operen. Lea también: “No más Petro-salud”: el reclamo de Vicky Dávila contra el sistema de salud propuesto por el actual Gobierno

Reacciones sobre traslados de pacientes a EPS

Las reacciones a la expedición del decreto no se hicieron esperar. El representante a la Cámara Andrés Forero, que encabeza la lista del Centro Democrático al Senado, aseguró que el decreto desconoce al Congreso y al Consejo de Estado. Al respecto, Forero dijo que le pedirá a ese organismo abrir un incidente de desacato contra el ministro de Salud Guillermo Jaramillo “por reproducir un decreto que había sido suspendido, y adicionalmente le voy a pedir que suspenda este nuevo decreto”.

Además, Forero dijo que “es inaceptable lo que está haciendo el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo” dado que “pretende trasladar forzosamente cerca de 2,6 millones de personas en EPS distintas que están funcionando mejor como Sura o Sanitas a Nueva EPS que se está cayendo a pedazos y que está intervenida”. Tampoco faltó el trino del presidente Gustavo Petro, quien dijo “es claro y racional, para una EPS y para el erario es muy costoso tener a los afiliados de las EPS dispersos en el país y en regiones con muy baja densidad de afiliación”.