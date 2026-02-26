Gobierno expidió decreto que obliga a transferir millones de usuarios a Nueva EPS, pese a crisis

El Ministerio de Salud emitió un decreto en el que se establecen nuevas reglas para la operación de las EPS en los diferentes territorios de Colombia.
El decreto define “mecanismos diferenciales para la operación del aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional”. Esto limita cuántas EPS pueden operar en un territorio según su número de habitantes, por eso aquellas con menor cobertura deberán trasladar a sus pacientes a otras más grandes como la Nueva EPS, Savia Salud y SOS.
Esto implica que, por ejemplo, la Nueva EPS, que está en crisis y tiene la mayor cantidad de usuarios en el país, deberá recibir a otros 2,6 millones -aproximadamente- desde otras entidades como Sura y Sanitas.
Las EPS que cuentan con menos de un millón de afiliados mantendrán su estado actual. No obstante, si en un departamento su participación es inferior al 3% del total de afiliados, entre régimen contributivo y subsidiado, no podrán seguir operando en sus municipios.