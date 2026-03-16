Otro paciente murió en Colombia esperando medicina para leucemia: la historia de Jeisson Pinzón

La crisis financiera y humanitaria de la salud en Colombia sigue cobrando víctimas. La historia del menor Kevin Acosta se repitió esta semana: Jeisson Javier Pinzón Sandoval, joven de 20 años que padecía leucemia linfoblástica aguda, murió esperando a que Nueva EPS le entregara su medicamento. Desde octubre de 2025 llevaba esperando.
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El joven falleció el pasado 14 de marzo mientras esperaba la entrega de blinatumomab, una inmunoterapia esencial dentro de su tratamiento contra el cáncer. Según denuncias públicas realizadas por el propio paciente, el medicamento lo necesitaba para un trasplante de médula ósea.
Pinzón había recibido el diagnóstico de su enfermedad en febrero de 2025. Ocho meses después, sus médicos ordenaron el uso de este fármaco como parte fundamental de su esquema terapéutico, que era necesario para continuar con el manejo de la enfermedad.