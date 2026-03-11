Así vivió Colombia la crisis de salud en 2025: 35 tutelas por hora pidiendo atención

La crisis que vive el sistema de salud está dejando cifras que sorprenden y dan miedo. La Corte Constitucional dio a conocer las cifras sobre las acciones de tutela que se presentaron ante los jueces de la República en 2025, entre las que destacan las interpuestas por temas que tienen que ver con la problemática que vive el sector sanitario. Le puede interesar: Factcheck | ¿A las mujeres les sale más caro estar afiliadas al sistema de salud? Los datos de la alta corte advierten, en primer lugar, que en 2025 se presentó la mayor cifra de tutelas presentadas en la historia del país, con 923.397 de estas acciones legales. Ese incremento se ha mantenido desde 2020, año en el que se ubicó en 292.555 y fue subiendo así: hubo 462.199 en 2021, 633.704 en 2022, 742.920 en 2023 y 912.614 en 2024. Sobre esto, esa corporación señaló que en lo que va corrido de 2026 “los despachos del país están remitiendo a la Corte Constitucional un promedio de 5.422 expedientes diarios”.

Ese incremento histórico trajo consigo cifras alarmantes sobre las acciones de tutela que se interpusieron por vulneraciones al derecho fundamental a la salud. En ese sentido, las cifras evidencian que del total de tutelas de 2025, hubo 312.567 que se radicaron por temas de salud. Esa cifra subió en un 17,9 % en comparación con 2024, cuando se presentaron 265.173. Esto indica que hubo 47.394 expedientes más el año pasado.

Sin embargo, el incremento también dejó al descubierto que el 33 % de las tutelas presentadas en 2025 fueron por temas de salud. Lo anterior indica que una de cada tres de esas acciones legales que se presentaron ese año fueron por alguna dificultad en el acceso a servicios de salud.

Así mismo, esos números advierten que al día se interpusieron 856 tutelas por ese motivo: es decir, que los juzgados del país recibieron 35 de esas tutelas cada hora. Los otros derechos más demandados vía acción de tutela fueron el habeas data (uso de datos personales), por el que se interpusieron 30.344, y el acceso a la administración de justicia, por el que se radicaron 33.932.

La Corte señaló que ese año de cada 100 expedientes de tutela radicados ante ese alto tribunal, 34 correspondieron a demandas por el derecho a la salud. Los departamentos con mayor tasa de tutelas por ese motivo son Amazonas (con 72), Arauca (con 66), San Andrés Islas (con 63), Caldas (con 59), Risaralda (con 54) y Vaupés (con 54).