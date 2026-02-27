Pacientes Colombia lleva a la CIDH el “genocidio silencioso” de la salud en Colombia

La organización Pacientes Colombia logró llevar su denuncia sobre la crisis del sistema de salud al escenario internacional tras ser escuchado por la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La audiencia se realizó en Washington D. C., donde los voceros expusieron la magnitud de lo que califican como una crisis humanitaria desde la perspectiva de los derechos humanos.
El encuentro con la REDESCA marca un hito para esta organización de pacientes, que acudió al Sistema Interamericano tras agotar, según afirman, las instancias nacionales. La delegación estuvo encabezada por Denis Silva, Linda Castro y Néstor Álvarez, quienes presentaron un informe técnico de más de 80 páginas con evidencia cuantitativa, judicial y gremial.
El documento sostiene que existe una “crisis humanitaria inducida por el Gobierno Nacional contra más de 50 millones de colombianos”. A diferencia de una denuncia convencional, el informe aborda la situación desde la óptica de la responsabilidad internacional del Estado, analizando posibles vulneraciones a tratados suscritos por Colombia.