Tasa de desempleo bajó en enero y se ubicó en 10,9% en el país

El mercado laboral arrancó 2026 con una mejora frente al año anterior. De acuerdo con el más reciente reporte del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), en enero se registraron 23.227.000 personas ocupadas, cifra superior a las 22.903.000 contabilizadas en el mismo mes de 2025. En materia de desempleo, la tasa nacional se ubicó en 10,9 % durante el primer mes del año. El dato representa una reducción frente al 11,6 % observado en enero del año pasado, eso significa que la desocupación bajó 0,7 puntos porcentuales. Puede leer: Colombia se raja ante la Ocde: es el cuarto país con más desempleo Así, las cifras oficiales muestran un leve avance en los indicadores laborales al inicio de 2026, tanto por el aumento en el número de ocupados como por la disminución en la tasa de desocupación.

¿De cuánto fue la tasa de desempleo para enero en Medellín?

La tasa de desocupación en la capital antioqueña se ubicó en 8% entre noviembre del 2025 y enero del 2026. Esto quiere decir que descendió 1,3 puntos frente a igual periodo del año pasado, cuando fue de 9,3%. Medellín y su área metropolitana pasó de tener 2,13 millones de ciudadanos con trabajo, durante dicho periodo del 2025, a 2,15 millones en el mismo lapso de este año.

¿Qué pasó con la participación laboral y la brecha de genero?

La Tasa Global de Participación presentó una disminución de 0,5 puntos porcentuales, al pasar de 64,1 % a 63,6 %. Entre tanto, la Tasa de Ocupación se mantuvo estable en 56,7 %. En contraste, la población fuera de la fuerza de trabajo aumentó en 410.000 personas, lo que equivale a una variación significativa de 2,8 % frente a enero de 2025. Este incremento estuvo explicado principalmente por el comportamiento en 10 ciudades, con una variación de 3,9 %.

El informe también mostró una reducción en la brecha de género. La diferencia en la tasa de desocupación pasó de 7,2 puntos porcentuales en enero de 2025 a 5,2 puntos porcentuales en enero de 2026. A nivel nacional, la tasa de desempleo fue de 8,7 % para los hombres y de 13,8 % para las mujeres, una variación estadísticamente significativa que evidencia que, aunque se acorta la brecha, persiste una diferencia relevante. Entérese: Costo de vida y desempleo, las principales preocupaciones del bolsillo de los colombianos en el arranque del 2026

¿Qué sectores generaron más empleo?

Por ramas de actividad económica, los mayores aumentos en el número de ocupados se registraron en Administración pública, defensa, educación y atención de la salud humana, con 172.000 personas adicionales. Le siguieron Actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios administrativos, con 155.000 nuevos ocupados, e Industrias manufactureras, con 134.000. En contraste, Comercio y reparación de vehículos perdió 149.000 puestos de trabajo, mientras que Alojamiento y servicios de comida registró una disminución de 109.000 ocupados. Puede leer: Estos son los sectores de la economía que más crearon empleo para 2025 en Colombia

Comportamiento por ciudades

La población desocupada disminuyó en 186.000 personas a nivel nacional, con caídas más marcadas en Otras cabeceras (11,1 %) y en las 13 ciudades y áreas metropolitanas (3,7 %). Entre las ciudades con mayores tasas de desempleo se ubicaron Quibdó (24,6 %), Cartagena (14,6 %) y Riohacha (13,6 %), todas con variaciones estadísticamente significativas. Por el contrario, las menores tasas se observaron en Bogotá D.C. (7,5 %), Manizales (7,7 %) y Villavicencio (7,7 %). En este grupo, Bogotá y Manizales presentaron variaciones estadísticamente significativas. Entérese: Medellín habría cerrado el 2025 con 100.000 desocupados; así se comportó el mercado laboral

Informalidad y empleo juvenil

La proporción de ocupados informales disminuyó 1,1 puntos porcentuales en el total nacional. En 23 ciudades y áreas metropolitanas cayó 2,3 puntos porcentuales, mientras que en las 13 principales ciudades se ubicó en 40,3 %. En el trimestre móvil noviembre de 2025 – enero de 2026, la tasa de desempleo juvenil fue de 15,3 %. Las mayores tasas para este segmento se registraron en Quibdó (30,9 %), Cartagena (25,3 %) y Sincelejo (24,2 %). Las menores se observaron en Villavicencio (12,2 %), Bogotá (12,4 %) y Florencia (14,1 %).

