Estos son los candidatos que se disputarán la presidencia de ISA: Carrillo ya no podrá participar

Tras el fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA, la compañía deberá reiniciar la búsqueda de su máximo directivo y retroceder el proceso hasta enero de 2024. La decisión obliga a retomar el trámite desde el momento previo a la modificación de la matriz de evaluación, es decir, desde el listado original aprobado por el Comité de Talento Organizacional. Puede leer: Fallo del Consejo de Estado contra Jorge Carrillo: los detalles de la demanda que lo sacó de ISA

¿Quiénes volverán a la baraja por la presidencia de ISA?

De acuerdo con la sentencia, el trámite deberá reanudarse con los siguientes aspirantes y “a la mayor brevedad posible”: André Cangucú, José Arosa, Juan Ricardo Ortega, Mónica Contreras, Guillermo Fonseca, Aurelio Bustilho y Sandra Fonseca. Este grupo servirá como punto de partida para reactivar la evaluación, depuración y presentación final de candidatos ante la Junta Directiva. Entérese: Consejo de Estado anula elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA, ordena rehacer proceso

Proceso de elección deberá ajustarse al protocolo aprobado en enero de 2024

El alto tribunal ordenó que la selección continúe respetando las reglas establecidas en el protocolo aprobado por el Comité de Talento Organizacional. También deberá mantenerse la distribución de funciones prevista en la normativa interna, sin perjuicio de eventuales cambios en la composición del comité. La evaluación deberá culminar con la presentación de los finalistas a la Junta Directiva, que será la encargada de realizar la elección del nuevo presidente. En contexto: Consejo de Estado admite la demanda contra elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA

Consejo de Estado rechazó ordenar despido y cancelación en Cámara de Comercio

La demanda, que fue presentada por el diputado de Antioquia Luis Peláez y el abogado Julio César Yepes, solicitó no solo la nulidad de la elección, sino también que se ordenara la terminación del contrato de trabajo de Carrillo y la cancelación de su inscripción como presidente ante la Cámara de Comercio de Medellín. Sin embargo, la Sala dejó claro que esas pretensiones no pueden resolverse dentro de este proceso judicial, afirmando que la competencia de la Sección Quinta se limita a analizar la legalidad del acto de elección y, si encuentra irregularidades, declarar su nulidad. Sin embargo, no puede impartir órdenes de carácter laboral, contractual, administrativo o registral relacionadas con el elegido. Entérese: Imponen millonaria multa a ISA en Chile por apagón que afectó a 19 millones de personas En consecuencia, la eventual terminación del contrato de trabajo y cualquier trámite ante la Cámara de Comercio deberán ser definidos por la propia ISA. Por ello, el Consejo de Estado se limitó a declarar la nulidad del acto de elección y descartó pronunciarse sobre esas solicitudes adicionales.

Las irregularidades en el proceso que llevó a la elección de Carrillo

El eje del fallo está en un cambio de reglas cuando el proceso de elección del presidente de ISA ya iba adelantado. La Sala explicó que, en una primera evaluación de los aspirantes, Carrillo figuraba en los últimos lugares del listado. Sin embargo, cuando la selección estaba en marcha, se modificaron de manera sustancial los criterios de la matriz de evaluación. Además: Las inconsistencias en la hoja de vida de Jorge Carrillo que presentó a Función Pública, EPM e ISA; ¿de qué se tratan? Ese ajuste tuvo un efecto directo en los resultados: la puntuación de Carrillo aumentó de forma significativa, lo que le permitió escalar a las primeras posiciones, mientras que otros candidatos vieron reducida su calificación. Para el alto tribunal, alterar las reglas en plena marcha del proceso constituye un vicio de expedición irregular, suficiente para invalidar la elección.

Extralimitación de funciones de la Junta Directiva en la elección de presidente de ISA