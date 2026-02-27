Estos son los candidatos que se disputarán la presidencia de ISA: Carrillo ya no podrá participar

Tras el fallo del Consejo de Estado que anuló la elección de Jorge Carrillo como presidente de ISA, la compañía deberá reiniciar la búsqueda de su máximo directivo y retroceder el proceso hasta enero de 2024.
La decisión obliga a retomar el trámite desde el momento previo a la modificación de la matriz de evaluación, es decir, desde el listado original aprobado por el Comité de Talento Organizacional.
