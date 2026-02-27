x

Explosivas palabras del técnico Risueño no caen bien en Nacional: “Es el Real Madrid de acá”

El técnico del Pasto, Jonathan Risueño, desató una fuerte polémica al insinuar que Nacional recibe favoritismo arbitral, comparándolo indirectamente con el Real Madrid. Sus palabras generaron molestia en el club antioqueño.

  No es la primera vez que el técnico español, Jonathan Risueño genera polémica con sus declaraciones. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
    No es la primera vez que el técnico español, Jonathan Risueño genera polémica con sus declaraciones. FOTO MANUEL SALDARRIAGA
John Eric Gómez
John Eric Gómez

Deportes

hace 4 horas
bookmark

El entrenador español Jonathan Risueño vuelve a estar en el centro de la polémica en el fútbol colombiano. El actual técnico del Deportivo Pasto desató controversia tras insinuar que Atlético Nacional sería el “Real Madrid de Colombia” por supuestas ayudas arbitrales.

Una frase que encendió la mecha

La declaración se produjo durante la emisión del programa ‘Bankeados’, de AS Colombia, en un ambiente aparentemente distendido. Mientras el periodista Carlos Alemán comentaba que el Real Madrid vencía 2-1 al Benfica en la Champions League, Risueño soltó una frase que no pasó desapercibida:

“Seguro que están robando”.

El técnico, que se declaró hincha del Valencia y antimadridista “desde que se llevaron a Mijatovic”, en referencia al exjugador montenegrino Predrag Mijatović, no moderó su postura cuando surgió la pregunta inevitable.

“Van de verde, ¿no?”

Entre risas, Alemán le preguntó si existía un “Real Madrid colombiano”. El periodista intentó retractarse de inmediato para evitar problemas, pero Risueño ignoró la advertencia y respondió con una insinuación clara:

“Jumm, jum... van de verde, ¿no?”

La alusión directa a Nacional encendió de inmediato a la hinchada verdolaga, que interpretó el comentario como una acusación de favoritismo arbitral hacia el club más laureado del país.

Contexto caliente tras el partido en Bogotá

Las palabras del entrenador español llegan en un momento especialmente sensible. Días antes, Nacional derrotó 2-1 a Independiente Santa Fe en el estadio Estadio El Campín, en un encuentro marcado por la anulación de un gol cardenal por una presunta falta de Hugo Rodallega, acción que muchos consideraron dudosa.

Desde entonces, las redes sociales han sido escenario de acusaciones cruzadas, teorías de favoritismo y defensa férrea por parte de la afición verde.

Reacción institucional

El comentario de Risueño no cayó bien en la dirigencia de Nacional. Según trascendió, el club dejó constancia formal de las declaraciones ante la Dimayor, organismo que rige el fútbol profesional colombiano.

Aunque el entrenador habló en tono jocoso, sus palabras reavivaron un debate recurrente en el país: la percepción —fundada o no— de que los equipos grandes reciben trato preferencial.

Un técnico sin filtros

No es la primera vez que Risueño genera controversia con sus declaraciones. Su estilo frontal, poco diplomático y ajeno a los lugares comunes lo ha convertido en una figura tan mediática como incómoda dentro del entorno futbolístico colombiano.

Para algunos, se trata de sinceridad sin maquillaje; para otros, de provocación innecesaria.

Polémica que promete continuar

Mientras el Deportivo Pasto intenta consolidar su proyecto deportivo, su entrenador ha logrado algo que trasciende lo futbolístico: poner nuevamente a Nacional en el centro del debate nacional.

La pregunta ahora es si el episodio quedará como una anécdota de programa o si tendrá consecuencias disciplinarias y deportivas. Lo único claro es que, una vez más, el fútbol colombiano demuestra que fuera de la cancha también se juegan partidos intensos.

Liga Betplay

