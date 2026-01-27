Minsalud anunció inicio de pago a internos de medicina, pero no es la “primera vez”

El Ministerio de Salud anunció esta semana que dio inicio oficial a la remuneración de los internos de medicina en Colombia. A esto lo llamó un “logro histórico” que reconoce, “por primera vez”, este trabajo de miles de estudiantes en hospitales y clínicas del país en su internado rotatorio obligatorio. Le puede interesar: Gobierno anuncia pago del internado médico desde 2026 tras presión de estudiantes . Hay que recordar que ese internado forma parte del plan de estudios de Medicina y consta de un año obligatorio en le que los futuros médicos consoliden los conocimientos adquiridos en la universidad. El ministerio dijo que el pago de ese ciclo —que son como unas “prácticas”— “responde a una deuda histórica con el talento humano en salud”. Así las cosas, desde este año los internos de medicina recibirán una remuneración mensual de un salario mensual vigente de $1.750.905, al que se le sumará seguridad social por $541.800, lo que corresponde a un total de $2.292.705. Esa cantidad será girada al estudiante por la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres).

Al respecto, el ministro Guillermo Jaramillo aseguró que “la lucha no puede ser solo por lograr que los residentes tengan una remuneración: tiene que ser por condiciones laborales dignas, estabilidad, seguridad social plena y reconocimiento real a quienes sostienen el sistema de salud todos los días”. El Minsalud reglamentó el pago de este salario por medio de la Ley 2466 de 2025 (artículo 22) y de la Resolución 010 de 2026, que establecieron las demás normas que reglamentan el reconocimiento económico y la garantía de afiliación de los internos a seguridad social. En ese sentido, al entidad señaló que el Gobierno destinará $214.000 millones para esta remuneración. La inversión se suma a los $456.000 millones destinados al Sistema Nacional de Residencias Médicas.

El ministerio aclaró que ese pago no significa que haya una relación laboral entre los internos y los hospitales o las clínicas, sino que es un reconocimiento al “papel fundamental que cumplen los internos en la prestación de servicios de salud, las extensas jornadas, la responsabilidad clínica y las condiciones de exposición a riesgos durante su formación”.

La controversia: ¿Es realmente la primera vez que se realiza este pago?

Si bien la cartera de salud dijo que es la “primera vez” que los profesionales de medicina recibirán pago por ese proceso académico en terreno, en realidad no es tan así. En julio de 2018 el Congreso de la República aprobó la Ley 1917 de ese año , que reglamentó el Sistema de Residencias Médicas y desarrolló que los profesionales de medicina (residentes) reciban una remuneración no menor de tres salarios mínimos legales vigentes mientras desempeñan sus programas de especialización.

Esa ley, con el aval fiscal y técnico de los ministerios de Hacienda y de Salud, fue sancionada por el entonces presidente Juan Manuel Santos. Lo que cambia con el anuncio actual del Ministerio de Salud es que ahora hay obligatoriedad en todo el país para hacer esos pagos, mas no el reconocimiento del mismo.