Gobierno anuncia pago del internado médico desde 2026 tras presión de estudiantes

El Ministerio de Salud y Protección Social anunció que, a partir de 2026, los estudiantes de Medicina que cursen su año de internado obligatorio recibirán una remuneración mensual equivalente a un salario mínimo, además de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. El anuncio se conoció este lunes 29 de diciembre, en medio del plantón nacional convocado por estudiantes del sector.
Según el comunicado oficial, más de 8.000 internos se verán beneficiados con esta medida, que contempla una inversión superior a los 200.000 millones de pesos durante 2026. Los recursos serán girados directamente a los estudiantes y el pago estará a cargo del Estado, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 2466 de 2025, correspondiente a la reforma laboral.