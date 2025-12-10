¿Lo hizo quedar mal? Al lado de Petro, médica contó cómo se vive la crisis del sistema de salud en Huila

Una intervención tomó por sorpresa al presidente Gustavo Petro durante un evento de campaña que lideró en el Huila el pasado 5 de diciembre de 2025. Una profesional de la salud subió al púlpito del mandatario y habló sobre los impactos de la crisis financiera en el sistema de salud y la atención de pacientes en ese departamento.
Aunque la intervención de la mujer no estaba prevista dentro del protocolo del evento, Petro la invitó a pasar al atril presidencial para hablar de su experiencia como miembro de la misión médica.
Cuando la médica tomó la palabra, habló de lo que, según ella, es una crisis profunda en el sector por el desabastecimiento de medicamentos y las demoras en citas con especialistas. Afirmó que muchos pacientes —entre ellos adultos mayores y campesinos— esperan desde la madrugada solo para ser informados de que los medicamentos “no están” o que ahora no hacen parte del plan.