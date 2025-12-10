¿Lo hizo quedar mal? Al lado de Petro, médica contó cómo se vive la crisis del sistema de salud en Huila

Una intervención tomó por sorpresa al presidente Gustavo Petro durante un evento de campaña que lideró en el Huila el pasado 5 de diciembre de 2025. Una profesional de la salud subió al púlpito del mandatario y habló sobre los impactos de la crisis financiera en el sistema de salud y la atención de pacientes en ese departamento. Le puede interesar: Minsalud insiste, con falsedades, que recursos para sistema de salud son suficientes. Aunque la intervención de la mujer no estaba prevista dentro del protocolo del evento, Petro la invitó a pasar al atril presidencial para hablar de su experiencia como miembro de la misión médica. Cuando la médica tomó la palabra, habló de lo que, según ella, es una crisis profunda en el sector por el desabastecimiento de medicamentos y las demoras en citas con especialistas. Afirmó que muchos pacientes —entre ellos adultos mayores y campesinos— esperan desde la madrugada solo para ser informados de que los medicamentos “no están” o que ahora no hacen parte del plan.

“Nuestros pacientes tienen que esperar muchas veces en las veredas en donde están —no solamente aquí en San Agustín, sino también en Pitalito— se está presentando en muchos municipios de acá de Huila, donde Discolmedica sinceramente no da abasto. En muchas ocasiones, hacen esperar a un abuelo campesino, a un personal campesino, desde las 4 de la mañana para decirle tipo 2 a 4 de la tarde que el medicamento no está porque está desabastecido”, expresó la profesional.

La mujer también denunció que los contratos de prestación de servicios en el sector a veces benefician, dijo, a quienes tienen “contactos políticos”, que dejan al descubierto las falencias del sistema. “En estos momentos tenemos unos contratos de prestación de servicio, que la mayoría de médicos jefes y enfermeras, pues estamos llevando en cada una de las E.S.E (hospitales públicos), algunos más privilegiados que otros por todos los contactos políticos”, dijo al respecto.

Así mismo, advirtió que “hay unos a quienes contratan, hay muchos compañeros y colegas, señor presidente, que llevan de 10 a 12 años en un hospital aquí en San Agustín y en Pitalito de nuestro departamento a quienes dejan por fuera porque hay recorte de presupuesto gracias a toda la problemática que hay con las EPS”. Estas palabras de la médica Ordóñez ponen de presente la crisis del sistema, que está marcada por el cierre de servicios, la escasez de medicamentos y las demoras en la asignación de citas. Vale recordar que, según datos de la Federación Colombiana de Enfermedades Raras (Fecoer), 2.033 pacientes con patologías de alto riesgo fallecieron entre enero y noviembre de 2025; así mismo, un reporte de la Unión de IPS (Unips) documentó el cierre de 10.049 servicios de salud en 2024, de los cuales se desconoce qué pasó con los trabajadores afectados y con los pacientes que allí recibían atención.