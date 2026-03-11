Despegaron obras en megacolegio de $32.000 millones en Manrique

Uno de los nuevos megacolegios que estarán ubicados en el nororiente de Medellín ya arrancó obras. Se trata de la escuela Hernán Toro Agudelo, ubicada en la comuna de Manrique, cuya vieja edificación comenzó a ser demolida para dar paso a una moderna sede con capacidad para 280 estudiantes. Lea también: Conozca los seis proyectos clave que la Alcaldía de Medellín se propone construir de aquí a 2027 El inicio de las obras fue informado por la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), entidad que precisó que la nueva infraestructura implicará una inversión aproximada de $32.000 millones. En total serán más de 3.800 metros cuadrados de espacios renovados, distribuidos en seis pisos.

Además de estar al frente de la ejecución del proyecto, la EDU estuvo también detrás de los diseños de la nueva sede educativa.

Aspecto de la futura edificación que tendrá la escuela Hernán Toro Agudelo. Se espera esté lista para el primer trimestre de 2027. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín

Emiro Valdés López, gerente de la EDU, precisó que además de esa escuela, están por iniciar obras en la comuna de Manrique nuevas sedes para las instituciones educativas Bello Oriente y Rodrigo Lara Bonilla. Lea además: Arrancan obras en el puente de la Avenida 80 sobre la quebrada La Iguaná: así está el cronograma “Medellín está en obra. Son más de $8 billones de inversión en infraestructura pública, con más de 1.800 obras a lo largo y ancho de la ciudad, incluyendo los corregimientos. En Manrique, iniciamos el primero de los tres megacolegios que van en esta comuna, un proyecto que va conforme al cronograma”, sostuvo el funcionario. Las obras de la escuela Hernán Toro Agudelo fueron adjudicadas por el Distrito en febrero pasado, luego de un proceso de selección en el que participaron 20 empresas agrupadas en nueve propuestas.

El contratista seleccionado aparece identificado como Conintel S. A. Recientemente, otras instituciones que han sido adjudicadas en Medellín, como parte del plan de infraestructura educativa, son las de las instituciones Conrado González Mejía y El Diamante, ubicadas en la comuna de Robledo, y el de San Javier, en la comuna 13. Siga leyendo: Justo a tiempo: culminó la limpieza de 14 soterrados en Medellín ante la llegada de la primera temporada de lluvias Dentro de las novedades que tiene la escuela Hernán Toro están la habilitación de aulas adaptables, una ludoteca, salas de experiencia inicial, salón de computadores, áreas de tecnología e innovación, así como un comedor escolar y zonas recreativas nuevas. La rectora de la Sección Escuela Hernán Toro Agudelo, Libia María Pavón García, celebró las obras y señaló que la intervención era necesaria para darle más comodidad a los estudiantes y profesores en su labor diaria. “Estamos muy felices con la construcción del nuevo megacolegio. Los beneficios para la comunidad van a ser muchos, van a tener más comodidad, espacios más amplios, modernos y más adecuados”, dijo la rectora.