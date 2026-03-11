x

Creg aprueba nuevo mecanismo para contratar energía; promete tarifas más estables para los hogares

Uno de los objetivos del nuevo mecanismo es reducir la dependencia del mercado diario de energía, cuyos precios suelen ser sensibles a factores como hidrología, disponibilidad del sistema o eventos climáticos. Así funcionará.

    El mecanismo introduce varias herramientas diseñadas para mejorar la forma en que se negocia la energía en el mercado mayorista. Foto: Esneyder Gutiérrez
Alejandra Zapata Quinchía

Economía

hace 4 horas
bookmark

La Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) dio luz verde a la propuesta de Conexión Energética, filial de la Bolsa Mercantil de Colombia (BMC), que establece un nuevo mecanismo para la compra y venta de contratos de energía eléctrica para los hogares.

La normativa también establece las condiciones bajo las cuales los precios resultantes de estas operaciones podrán trasladarse a la tarifa de los usuarios regulados.

Puede leer: Gobierno suspende cobro de energía a damnificados por la emergencia climática

Según la Creg, el esquema cumple con los principios de eficiencia, transparencia, neutralidad y fiabilidad exigidos en la reglamentación del mercado eléctrico.

Cómo funcionará el nuevo esquema de contratación de energía

El mecanismo introduce varias herramientas diseñadas para mejorar la forma en que se negocia la energía en el mercado mayorista.

Entre sus principales características se encuentran:

Anonimato de los participantes, lo que reduce posibles distorsiones en la negociación.

Estandarización contractual, que simplifica los procesos de compra y venta de energía.

Vea aquí: Video: Foro sobre seguridad energética en Colombia: el reto de equilibrar competitividad y sostenibilidad

Sistema uniforme de garantías, que amplía el acceso a la contratación para comercializadores de todos los tamaños.

Reglas homogéneas, que promueven un entorno transparente y competitivo.

Además, el diseño permite que los costos de las compras mayoristas puedan trasladarse a la tarifa final del consumidor bajo estrictos estándares de control, auditoría e indicadores de desempeño definidos por la CREG.

Menor exposición al mercado diario y mayor estabilidad de precios de la energía

Uno de los objetivos centrales del nuevo mecanismo es reducir la dependencia del mercado diario de energía, cuyos precios suelen ser altamente sensibles a factores como la hidrología, la disponibilidad del sistema o eventos climáticos.

Entérese: Pequeñas hidroeléctricas alertan que impuesto de 2% subiría recibo de luz por la emergencia económica

Al incentivar la celebración de contratos de largo plazo, el mecanismo permitirá reducir la exposición de los comercializadores a la volatilidad del mercado diario; mejorar la gestión de riesgos del sector; y brindar mayor estabilidad y previsibilidad en las tarifas para hogares, pequeños comercios y microempresas.

Un avance regulatorio para el mercado eléctrico

Para el sector energético, la resolución representa un avance relevante en la arquitectura del mercado eléctrico colombiano.

El mecanismo introduce un estándar común de negociación, respaldado por garantías homogéneas y reglas claras, que busca facilitar la planeación, negociación y ejecución de compras de energía con mayor seguridad jurídica.

La Creg también definió qué transacciones podrán trasladarse a la tarifa final, cómo se calcula el precio reconocible y qué costos financieros podrán incluirse, todo acompañado de auditoría independiente y seguimiento permanente.

Este diseño, según el regulador, busca ampliar la competencia y reforzar la transparencia, dos elementos clave para la sostenibilidad del mercado en el largo plazo.

Le puede interesar: Colombia quedará “a mitad de la meta” de energías renovables en el Gobierno Petro: Ser Colombia

Para la Bolsa Mercantil de Colombia, la aprobación del mecanismo fortalece la institucionalidad del mercado energético.

“Con esta aprobación, Colombia incorpora una solución institucional que fortalece la arquitectura del mercado eléctrico. Desde nuestra filial Conexión Energética hemos trabajado con agentes, gremios y autoridades para diseñar un mecanismo que promueve la competencia en igualdad de condiciones, reduce vulnerabilidades frente a la volatilidad y contribuye a un entorno más predecible para los usuarios”, afirmó María Inés Agudelo Valencia, presidenta de la Bolsa Mercantil de Colombia.

La directiva agregó que el nuevo esquema refleja el papel de los mercados organizados para crear condiciones eficientes que impulsen el desarrollo de los sectores productivos.

En la misma línea, Luis Eduardo Leiva Mutis, gerente de Conexión Energética, explicó que el mecanismo responde a una necesidad concreta del mercado.

“El diseño del mecanismo responde a la necesidad de contar con reglas homogéneas, garantías estandarizadas y un entorno anónimo que permita negociar energía en condiciones más equilibradas. Esto mejora la formación de precios, facilita la gestión de riesgos y amplía el acceso al mercado para comercializadores de todos los tamaños”, señaló.

Lo que sigue: implementación y primeras ruedas de negociación

Tras la expedición de la resolución, Conexión Energética iniciará la fase de implementación operativa del mecanismo.

Esta etapa incluirá:

La adecuación tecnológica de la plataforma.

La acreditación de participantes del mercado.

La publicación del reglamento operativo.

La preparación de las primeras ruedas de negociación de energía.

La fecha de la primera rueda se anunciará una vez concluyan los procesos de alistamiento y las pruebas operativas exigidas por la Creg.

Más noticias: Tras críticas de Petro y relevo en la dirección, hidroeléctrica Urrá anuncia que bajará precios de la energía

Según Leiva Mutis, con esta herramienta el país suma un nuevo instrumento institucional que busca mayor competencia, acceso y estabilidad en la contratación de energía, fortaleciendo el funcionamiento del mercado eléctrico colombiano.

