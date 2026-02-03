MinSalud reconoce retrasos en obras de CAPS en La Guajira y giro de $16.000 millones

El Ministerio de Salud confirmó el retraso en las obras de 25 centros de atención primaria en salud (CAPS) en La Guajira, que estuvieron a cargo de la Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial (Enterritorio) con recursos de esa cartera. Esos proyectos no se han terminado y, en algunos casos, están abandonadas.
Le puede interesar: El plan con el que Petro ha impuesto la reforma a la salud sin el Congreso.
Vale recordar que la representante a la Cámara Catherine Juvinao y el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, denunciaron que la inversión que hizo el ministerio en CAPS en ese departamento terminó en un “contrato fallido” de $82.000 millones. Según sostuvieron, quedó en “un reguero de obras inconclusas, contratistas cuestionados y miles de millones de pesos embolatados”.