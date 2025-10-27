x

Novio de Baby Demoni, influencer colombiana muerta, reveló audios de pelea minutos antes de su fallecimiento

Revelaciones realizadas por la pareja de la creadora de contenido podrían cambiar el rumbo de la investigación.

  Samor One reveló audios de una última discusión entre él y su novia, la influencer Baby Demon. Fotos: Instagram @samor.one y @baby_demoni_
Brian Ferney Valencia Ríos
Digital - Alcance

27 de octubre de 2025
Aún la muerte de María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, sigue siendo materia de investigación. Aunque inicialmente se consideró una muerte autoinfligida, recientes testimonios y la revelación de grabaciones de una discusión minutos antes del deceso abren más dudas sobre la causal del fallecimiento de la influencer.

Entre las personas que rompieron el silencio está Miguel López, expareja de la influenciadora y conocido en plataformas digitales como Samor One, quien tras varios días de luto, publicó un fragmento de la última conversación que sostuvo con María Alejandra. De acuerdo con el audio, la pareja sostuvo una pelea intensa en el apartamento donde ambos vivían justo antes de que la joven fuera hallada sin vida.

En los audios difundidos por el canal de YouTube Somos Hip Hop, se refleja un tono acalorado de la discusión entre la influencer y su pareja, además de un intercambio de reproches.

- Baby Demoni: “Dígame quién le dijo.

- Miguel López: “No le voy a decir, no le voy a decir, y pégueme”.

- Baby Demoni: “Dígame qué le dijeron”.

- Miguel López: “¿Por qué se pone así y empieza a pegarme? Usted es una boba, mentirosa. Mire cómo me dejó la cara. Me dañó las gafas, ñero”.

Las dudas de la familia de Baby Demoni respecto a la versión de su novio

La familia y amigos han expresado serias dudas sobre la versión de Miguel López. La madre de María Alejandra Esquín ha señalado públicamente que la relación era tóxica y controladora, denunciando que Samor habría ejercido manipulación emocional y agresiones previas.

Por otro lado, Juliana Calderón (hermana de la influencer Yina Calderón) ha considerado inusual que López no volviera a dar declaraciones durante varios días, si de verdad no tuvo nada que ver y ha manifestado que, como amiga, siente que Baby Demoni “tenía planes, proyectos y muchas ganas de vivir”.

La abogada de la familia de María Alejandra sostiene que este material sugiere un enfrentamiento físico fuerte, y que los hallazgos en la escena no respaldan la tesis de una muerte autoinfligida.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe oficial sobre las causas exactas de la muerte de María Alejandra Esquín. La investigación continúa abierta en medio de una insistencia fuerte por parte de la familia de la creadora de contenido quienes consideran que se trató de un caso de violencia intrafamiliar que terminó en tragedia.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién era Baby Demoni?
Baby Demoni, cuyo nombre real era María Alejandra Esquín, era una influencer colombiana conocida por su contenido en redes sociales.
¿Qué ocurrió antes de su muerte?
Según testimonios, Baby Demoni discutió con su novio, Samor One, y minutos después fue hallada muerta en su apartamento en Bogotá.
¿Cuál es el estado de la investigación?
La Fiscalía y la Policía están investigando las circunstancias de su muerte, incluyendo posibles denuncias de maltrato por parte de su pareja.
