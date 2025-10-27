Novio de Baby Demoni, influencer colombiana muerta, reveló audios de pelea minutos antes de su fallecimiento

Aún la muerte de María Alejandra Esquín, conocida en redes sociales como Baby Demoni, sigue siendo materia de investigación. Aunque inicialmente se consideró una muerte autoinfligida, recientes testimonios y la revelación de grabaciones de una discusión minutos antes del deceso abren más dudas sobre la causal del fallecimiento de la influencer.

Entre las personas que rompieron el silencio está Miguel López, expareja de la influenciadora y conocido en plataformas digitales como Samor One, quien tras varios días de luto, publicó un fragmento de la última conversación que sostuvo con María Alejandra. De acuerdo con el audio, la pareja sostuvo una pelea intensa en el apartamento donde ambos vivían justo antes de que la joven fuera hallada sin vida.

En los audios difundidos por el canal de YouTube Somos Hip Hop, se refleja un tono acalorado de la discusión entre la influencer y su pareja, además de un intercambio de reproches.

- Baby Demoni: “Dígame quién le dijo.

- Miguel López: “No le voy a decir, no le voy a decir, y pégueme”.

- Baby Demoni: “Dígame qué le dijeron”.

- Miguel López: “¿Por qué se pone así y empieza a pegarme? Usted es una boba, mentirosa. Mire cómo me dejó la cara. Me dañó las gafas, ñero”.