De la Espriella sigue completando el gabinete y nombró a los gerentes de la ANI, RTVC, Invima y la Agencia Nacional de Hidrocarburos

El presidente Abelardo de la Espriella, quien atiende la tragedia ocurrida por el terremoto de 7,4 de magnitud ocurrido en su primer día hábil después de la posesión, sigue completando su gabinete y en las últimas horas sus ministerios hicieron varios nombramientos. Estos fueron en las agencias de infraestructura (ANI), la de hidrocarburos, minería y las entidades Invima y RTVC, que vuelve a llamarse Inravisión. Estos últimos gerentes se unen a la lista de ministros y otros funcionarios de las diferentes entidades del Estado que desde el 7 de agosto y durante la semana han sido oficializados para que inicien en sus respectivos lugares de trabajo. En esa lista oficial está Ricardo Ayerbe Pino, quien asumirá como nuevo director de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Para este nombramiento, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, declaró insubsistente a Óscar Javier Torres Yarzagaray, quien se estaba desempeñando en el cargo desde la pasada administración.

¿Quién es Ricardo Ayerbe Pino?

Ayerbe Pino es un abogado y especialista de gobierno que en la campaña de Abelardo de la Espriella coordinó la estrategia territorial y las actividades políticas en Bogotá. Como director de la ANI, deberá liderar el futuro de megaproyectos relacionados con los puertos, vías férreas y las carreteras 4G y 5G. Lea también: Abelardo de la Espriella posesionó a sus 18 ministros, al director del Dapre y a la consejera para las regiones

El perfil profesional de Ernesto Forero Fernández de Castro

En el sector energético, se conoció la designación de Ernesto Forero Fernández de Castro como nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Cuenta con más de 20 años de trayectoria en el sector privado; es abogado y ejecutivo con experiencia en dirección, regulación, contratos, infraestructura, energía, puertos y logística. También se confirmó la llegada de Juan Camilo Valencia González, como presidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM), mediante el decreto 1190 de 2026. Es abogado de la Universidad Sergio Arboleda y cuenta con experiencia en el servicio público. Durante el Gobierno de Iván Duque se desempeñó como embajador de Colombia en Indonesia y es hijo del exministro Fabio Valencia Cossio.

En otro sector clave como la salud, tras confirmarse a Ana María Vesga como ministra de salud, el gobierno nacional confirmó otro nombramiento para completar el grupo encargado del sector salud y las políticas de regulación del país.

Se trata de Sindy Pahola Pulgarín Madrigal, como nueva directora del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima). Es bacterióloga y experta en regulación sanitaria, además cuenta con 11 años de trayectoria en el sector salud sumando la academia, lo asistencial, la gestión pública y su labor en lo privado.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Por último, en el sistema de medios públicos, Inravisión, que vuelve a este nombre luego de ser conocido como RTVC, el presidente designó a Ángela María Mora como nueva gerente. Es abogada con experiencia en telecomunicaciones, pues entre 2015 a 2018 se desempeñó como directora de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV). Así, ya a Abelardo de la Espriella le falta por nombrar en propiedad a los 10 superintendentes, al director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, Dane y oficializar al gerente de Ecopetrol y al director del Sena. Este último fue anunciado antes del 7 de agosto pero no se ha firmado el decreto que le permitiría asumir en propiedad. Siga leyendo: María Carolina Restrepo es la nueva directora del ICBF, ¿quién es? *Con información de Colprensa

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