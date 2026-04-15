Multan a Petro con más de $20 millones por no retractarse de llamar corrupto a exgerente de Coosalud

Otra decisión judicial en contra se suma al historial del presidente Gustavo Petro. Esta vez, un juez de Bogotá le impuso una sanción económica por incumplir, en dos ocasiones, la orden de retractarse de sus declaraciones contra el exgerente de Coosalud, Jaime Miguel González Montaño. El origen del caso se remonta a julio de 2025, cuando durante una alocución presidencial el mandatario arremetió, sin pruebas, contra el entonces gerente de la EPS, a quien señaló de “corrupto” y “bandido”. Esas declaraciones desataron la controversia y terminaron en una acción judicial por la presunta vulneración de sus derechos al buen nombre y a la honra. “Se robaron la plata COOSALUD que nace en Cartagena, que es una cooperativa de verdad, sus dueños, que tenemos que hacer algo, pero se tumbaron a los dueños porque eran cooperativistas por cometer el error de nombrar un señor de gerente que es un bandido, y la junta directiva de esta COOSALUD es el hermano del expresidente de Colombia Andrés Pastrana, y a ver, acuérdense, el hermano también o primo del expresidente Santos”, señaló el presidente Petro.

Ante esto, González solicitó que el mandatario rectificara sus señalamientos y, en primera instancia, un fallo le dio la razón. Sin embargo, la orden no se cumplió. Fue el propio González Montaño, a través de su abogado, quien puso en conocimiento del juzgado el presunto incumplimiento, lo que llevó al Juzgado 24 Administrativo de Bogotá a abrir formalmente el incidente de desacato.

En esa decisión, el Tribunal concluyó que Petro vulneró los derechos del demandante al afirmar públicamente que “se robó la plata” de Coosalud y al describirlo como “un bandido”, relacionándolo con la presunta pérdida de más de 200.000 millones de pesos del sistema de salud. Para los magistrados, no existe evidencia que respalde esas afirmaciones, por lo que ordenaron al presidente retractarse en un plazo de cinco días y abstenerse de volver a hacer señalamientos en su contra desde cualquier medio institucional o bajo su titularidad. Ante el incumplimiento del fallo, el despacho abrió un incidente de desacato y decidió sancionar al mandatario con una multa equivalente a 15 salarios mínimos mensuales vigentes. El fallo deja claro que la sanción se impone por no acatar una orden judicial que buscaba reparar los derechos de un ciudadano, y advierte sobre la obligación de cumplir este tipo de decisiones. Lea también: Derrota judicial para Petro: en firme fallo que le ordena ofrecer disculpas al exgerente de Coosalud | El Colombiano

Petro no se retracta